Juan Carlos Monedero dice que le ha "sorprendido y decepcionado" el pacto entre Compromís y Más País

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha asegurado este sábado que le ha "sorprendido y decepcionado" el pacto entre Compromís y Más País para concurrir a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, y ha criticado que se opte "por algo marcado por cuestiones electorales y no programáticas".

Monedero ha realizado estas declaraciones antes de participar en un acto de precampaña celebrado en la sede de Unidas Podemos de Castelló ante más de cien personas.

Al respecto, ha indicado que el pacto de Compromís y Más País es una decisión que le "sorprendió", después del "fracaso" en las anteriores elecciones, "que tenía que haberles marcado un cierto rumbo de que un frente amplio de izquierdas le va mejor al País Valencià que aventuras que invitan a la división".

"Entendemos que había gente dentro de Compromís que quería ir con nosotros, pero ha sido una decisión que han tomado por razones que no han terminado de explicar muy bien porque no hay programa", ha apuntado el fundador de Podemos. Monedero ha señalado que, personalmente, le produjo "cierta decepción" porque "teniendo una referencia estatal con la cual se podía ir, que se opte por lo que ellos mismos han explicado, algo marcado por cuestiones electorales y no programáticas, seguramente deja insatifecha a mucha gente".

Así, ha indicado que "en la votación interna que hicieron participaron la mitad, y de la mitad un 30 por ciento no estaba de acuerdo, lo cual indica que seguramente si hubiera habido más diálogo, debate o discusión, el resultado hubiera sido otro".

"La izquierda va más dividida"

En cualquier caso, Monedero ha subrayado que a él no le gustan "nada" las divisiones, y ha recordado que hace cinco años cuando fue uno de los fundadores de Podemos pensaba "en términos de frentes amplios, de sumar y no de dividir, y es algo triste en estas elecciones porque la izquierda va más dividida y no me gusta".

En esta línea, ha apuntado que "cuando uno escucha a Sánchez una enorme amabilidad con Pablo Casado y una enorme beligerancia con Pablo Iglesias, uno se sospecha que detrás de estas elecciones viene una gran coalición", y por tanto "lo que hace falta es aumentar los votos de los que pueden frenar eso y no regalar los votos a un PSOE que va a un acuerdo con Ciudadanos o con el PP".

Para Monedero, estas elecciones son "muy desafortunadas" y ha dicho que "no las quería nadie porque no hacían falta, responden sólo a un cálculo interesado de Pedro Sánchez, y ni siquiera del PSOE, y tenemos que hacer todo lo posible para que no tengan un resultado desagradable".

"Creemos que España y Europa están en un momento crucial para las democracias, donde o rescatamos todo lo logrado y que está en nuestra Constitución, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y labores y la búsqueda de la igualdad o, como está pasando en buena parte de Europa, se amortiza el estado social", ha advertido.

Al respecto, ha afirmado que el PSOE, "igual que la tónica de la socialdemocracia europea", está dispuesto a pactar con la derecha "para acabar con los estados sociales, recortar las pensiones, endurecer las condiciones laborales, alargar en el tiempo las urgencias medioambientales, y nosotros lo que queremos es todo lo contrario".

Gobernar para las mayorías

"Entendemos que hace falta gobernar para las mayorías, pero eso lo tiene que financiar alguien, y no puedes llevarte bien con pensiones y trabajos dignos y con los fondos buitre y con los bancos, pues hay que escoger quiénes son tus amigos", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que "si tu amiga es Ana Botín, tus amigos no pueden ser las viudas que reciben una pensión no contributiva; si tus amigos son Blackstone, tus amigos no pueden ser la gente desahuciada o la gente que se está gastando el 60 por ciento del sueldo en un alquiler; si tus amigos son Ursula von der Leyen en Europa, tus amigos no pueden ser los que intentan que haya una redistribución de la renta en Europa y que los países centrales permitan a los países del sur ser algo más que los que les sirven los cafés y les hacen las camas en un modelo turístico insostenible".

Monedero considera que Pedro Sanchez "ha mentido, y nos duele porque le creímos que quería hacer un gobierno de coalición, pero nunca lo quiso", y -ha añadido- "nos duele que nadie sepa quién es el ideólogo del PSOE y todo el mundo sepa quien es Iván Redondo porque indica que el PSOE ha sacrificado sus presupuestos de izquierda por el marketing electoral, y eso no es bueno para la democracia".

Así mismo, ha señalado que "lo que es posible en Valencia no es posible en el Estado por precisamente esa renuncia de Pedro Sánchez a atreverse a hacer un gobierno que, es verdad que dificulta el sueño porque te está enfrentando a los poderosos, pero te deja la conciencia tranquila porque estás trabajando para las mayorías".

"Pedro Sánchez ha escogido el sueño plácido de los que no pelean en vez de la conciencia tranquila que, a largo plazo, es lo que los demócratas y la gente de izquierda debiera defender", ha concluido.