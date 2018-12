Manuel Alcaraz no repetirá como conseller y volverá a sus clases en la Universidad de Alicante

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado a EFE que tiene intención de retomar la docencia en la Universidad de Alicante tras las elecciones del 26 de mayo, por lo que no se presentará a las primarias de Compromís ni figurará en ninguna lista electoral.

Alcaraz (Alicante, 1958) es doctor en Derecho y desde el inicio de esta legislatura ha dirigido, a propuesta de Compromís, una Conselleria de nueva creación, la de Transparencia, desde la que ha impulsado iniciativas como el Portal GVA Oberta, la ley de Transparencia o el sistema de alerta de malas prácticas Satán.

El conseller, que asegura que hasta las elecciones autonómicas seguirá al frente de la cartera de Transparencia y que si hace ahora este anuncio es por la cercanía de las primarias de Compromís, afirma que su decisión es "estrictamente personal", ya que le apetece estar en Alicante y con su familia, pues tiene un hijo de 8 años.

Además, opina que ha "cubierto una etapa" al frente de una Conselleria nueva que no existía en ningún otro lugar de España, en la que se han puesto las bases institucionales para avanzar en cuestiones como el Gobierno abierto, la transparencia o una cooperación alejada de la "etapa negra" de Rafael Blasco.

Alcaraz sostiene que tiene ganas de volver a dar clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, y también de dedicarse a la reflexión y al estudio de cuestiones relacionadas con el futuro de la Comunitat Valenciana, lo cual es también una forma de "hacer política".

En sus declaraciones a EFE, ha asegurado que tanto el president de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, conocen su decisión y la han visto "con mucha normalidad", y ha considerado que "lo extraño, y lo bueno" es que en cuatro años no haya habido ningún cambio de conseller, salvo la salida de Carmen Montón para ser ministra de Sanidad.

"Parece que los consellers somos eternos, y eso no es bueno", sostiene Alcaraz, quien añade que sería "presuntuoso" por su parte anunciar que no será conseller la próxima legislatura, cuando nadie se lo ha propuesto, por lo que ve más adecuado decir que no aceptaría si se produjera ese ofrecimiento.

A su juicio, ha cumplido el objetivo para el que se le llamó al Consell, el de "levantar un edificio institucional" en esta área, en la que se han elaborado cinco nuevas leyes, se ha creado uno de los Portales de Transparencia "más potentes de España" y se ha conseguido entre todos que se recupere la confianza en la Comunitat Valenciana.

"La imagen institucional de la Comunitat no es la misma que hace cuatro años: ya nadie habla de ella como una tierra de corrupción, y los valencianos hemos recuperado la autoestima", destaca Alcaraz, quien considera que también se han "sentado las bases de una nueva cooperación" internacional.

El conseller asegura que seguirá siendo militante de Compromís y que su intención es colaborar en la elaboración de programas electorales en Alicante, y confiesa que le "encantaría" poder trabajar, desde dentro o fuera del partido, en algún órgano de análisis independiente sobre los problemas de la Comunitat, aunque no tiene ningún proyecto concreto.

Alcaraz ha precisado que también hace ahora este anuncio porque se ha rumoreado que podría optar a ser candidato de Compromís a la alcaldía de Alicante, algo que ha negado, al tiempo que ha expresado todo su apoyo a Nacho Bellido, y ha insistido: "no me presentaré a las primarias, ni municipales, ni autonómicas, ni europeas".