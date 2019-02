Marzà afea a Cantó sus acusaciones de adoctrinamiento: "Necesitáis conflicto y os da igual arrasar con todo por votos"

El conseller de Educación, Vicent Marzà, y el diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por Valencia Toni Cantó han protagonizado en Twitter un intercambio de mensajes a cuenta de la política lingüística del Ejecutivo valenciano. Después de que Cantó haya denunciado "adoctrinamiento" en libros de texto y que no se ha facilitado a su formación actas sobre proyectos lingüísticos de centros, el conseller ha abierto un hilo en la red social en la que, entre otras cosas, le ha espetado al parlamentario de Cs: "Necesitáis conflicto y os da igual arrasar con todo por los votos".

Toni Cantó ha comparecido esta mañana ante los medios, junto a la diputada en Les Corts Mercedes Ventura, para asegurar que en la Comunitat, "de la misma manera que en Cataluña y Baleares", hay libros de texto que "incurren en adoctrinamiento" y "son ejemplos clásicos de cómo todo lo que tiene que ver con España tiene una connotación negativa". También ha pedido acceder a las actas de consejos escolares donde constan los proyectos lingüísticos de 204 centros escolares que enseñan mayoritariamente en valenciano.

Posteriormente, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha respondido a estas palabras explicando que "no hay libros de texto oficiales, son lo que cada claustro decide" y que la Generalitat no "publica". Asimismo, ha recalcado que "lo del adoctrinamiento es una cantinela" y que hay a quien "le gusta más el circo" que resolver problemas.

El debate ha seguido en Twitter, donde Vicent Marzà, integrante de Compromís, ha colgado una serie de mensajes -los primeros en valenciano y los últimos en castellano- en que se dirige al diputado de Cs: "Como parece que te interesa el tema y no te has leído la ley, una ayudita: los proyectos lingüísticos es ahora la primera vez que los vota el Consejo Escolar. No se imponen como siempre dices. Imagino que como no os gustó que el 95% de los centros aprobaran su proyecto por mayoría de dos tercios o superior, ahora necesitáis crear conflicto para ganar votos. Nueva política regeneradora", ironiza.

Además, reproduce el acuerdo de la Mesa de Les Corts -firmado por el representante de Cs en el organismo, recalca- que declaró no públicas las actas de los consejos escolares por contener datos personales y recuerda que la diputada del partido naranja Mercedes Ventura ha podido consultarlas hoy en la Conselleria.

El titular de Educación continúa: "Primero habéis acusado al profesorado de adoctrinamiento, ahora parece que queréis perseguir a las familias y sus opiniones. Necesitáis conflicto y os da igual arrasar con todo por los votos, no os lo permitiremos, cuando acuséis a la comunidad educativa siempre nos encontraréis enfrente".

Las lenguas "no son armas de destrucción"

Y agrega: "Queremos que toda la ciudadanía valenciana domine valenciano, castellano e inglés. Las lenguas no son armas de destrucción, son puentes de comunicación. Si en algún momento quieres dejar de crear incendios y rescatar fantasmas, si quieres hablar de modelo educativo o de renovación pedagógica y tienes alguna propuesta estaré encantado de escucharte".

Por su parte, Toni Cantó ha respondido a Marzà con una enumeración: "1. No solo Cs recrimina vuestra opacidad: También el Síndic de Greuges; 2. No pedimos los proyectos, sino las actas: Queremos saber cómo se ha decidido el proyecto lingüístico de cada centro; 3. ¿La consellería de Cultura usando 'circo' de forma despectiva?".

Otros políticos valencianos se han pronunciado sobre el tema, entre ellos el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera (Compromís), quien exclama en un tuit "Qué lección de maestro del conseller Vicent Marzà ante tanta demagogia y falsedades". También ha tuiteado el exdiputado de Ciudadanos -ahora en Agermanats- Alexis Marí, quien de forma irónica recomienda al conseller que no le ponga a Cantó porcentajes porque "ahí ya se pierde, no llega".