Més de 7.000 famílies valencianes estan en perill de perdre la seua llar

Més de 7.000 llars valencianes estan en risc de pobresa provocada per l'augment de les despeses en l'habitatge. L'estimació del Síndic de Greuges és que el parc d'habitatge públic de la Generalitat és insuficient per a fer front a les necessitats actuals i que, encara resolent els problemes d'ocupació i rehabilitació actuals, encara farien falta 3.700 unitats per a fer front a la situació.

La institució ha presentat un informe aquest dimarts en les Corts Valencianes que analitza les dades d'habitatge en el període de 2005 a 2015, amb algunes qüestions concretes relatives a aquest últim any. La recerca no abasta els dos últims exercicis perquè no han obtingut la informació estadística necessària, ha lamentat l'adjunt al síndic Ángel Luna, qui ha aprofitat per reclamar més dades a les institucions. D'aquesta manera, no poden avaluar-se les polítiques d'habitatge engegades per l'actual Govern Autonòmic, encara que el representant del Síndic ha instat a la Generalitat a aplicar la llei de Funció Social de l'Habitatge, amb dos articles suspesos cautelarment pel Tribunal Constitucional. La impugnació del Govern central no afecta a les mesures que podria engegar l'Executiu autonòmic, ha considerat Luna.

L'adjunt al síndic ha realitzat un breu resum de les més de 600 pàgines de l'estudi complet, llançant dades escandaloses quant a qualitat de vida es refereix. Per exemple, que el nombre de llars pobres s'ha elevat des del 17% de 2005 a prop d'un 30% en 2017. També que el 40% de llars valencianes, prop de 253.000 famílies, té pagaments pendents d'habitatge (hipoteques o préstecs similars), la qual cosa els col·loca en una situació de vulnerabilitat considerables. "Pot derivar en privacions d'un altre tipus de consum, en pèrdua de l'habitatge i en pobresa extrema", ha advertit Luna.

Respecte al lloguer, l'informe indica que els inquilins que paguen un habitatge a preu de mercat dediquen de mitjana un 39% dels seus recursos a sufragar el lloguer. cal recordar que, segons el consens entre els economistes, una família es considera amb problemes de renda si destina més del 30% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge. També es considera que una llar està en situació de pobresa energètica si dediquen més del 10% dels seus recursos a pagar aquestes factures.

El portaveu de la institució considera que amb una forta contracció del cicle econòmic (una altra crisi), serien necessàries més de 20.000 habitatges públics per a atendre les demandes. Per zones geogràfiques, Alacant és la província més afectada pels problemes d'accés i manteniment d'un habitatge.

Luna, una vegada explicats aquestes dades, ha instat a la Generalitat a augmentar el parc públic d'habitatge i solucionar els problemes d'ocupació il·legal i rehabilitació, així com a engegar el sistema d'ajudes complementàries per a pagar el lloguer, la hipoteca o les despeses energètiques. La institució es posa al servei de les Corts per a explicar l'informe als diputats i crear mesures conjunts.