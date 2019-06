Ximo Puig, Mónica Oltra i Rubén Martínez Dalmau signen el segon Acord del Botànic a Alacant

Pràcticament coincidint amb la data del primer acord i un mes i mig després de les eleccions autonòmiques, les tres forces d'esquerres en la Comunitat Valenciana han signat l'acord amb el programa de Govern. Ximo Puig, Mónica Oltra i Rubén Martínez Dalmau, líders del PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV, han subscrit aquest dimecres al Castell de Santa Bàrbara d'Alacant el segon acord per a un govern progressista.

Encara que ha canviat la localització, com a símbol de la intenció de "vertebrar" el territori autonòmic, el document i el govern seguiran amb la referència al Jardí Botànic de València, on es va signar el primer. El segon acord del Botànic, o Botànic 2, avança en els eixos que es van proposar en el primer Consell progressista després de 20 anys del PP. En 2015, han reconegut en reiterades ocasions els seus líders, es trobaven en una situació d'emergència social i la prioritat, l'urgent, era el rescat de les persones més vulnerables. Superada aquesta fase, encara que els dirigents reconeixen mancances, el segon acord progressista, que aquesta vegada integra a Podem i Esquerra Unida en l'Executiu sota la coalició Unides Podem, planteja un escenari més ambiciós.

Aquest acord s'estructura en sis eixos, un més que l'anterior i amb més objectius: Transició ecològica i lluita contra l'emergència climàtica, amb 12 mesures; Feminisme, diversitat i igualtat de tracte, amb 13 mesures; Serveis públics per a continuar rescatant i cuidant de les persones, amb 42 compromisos; Ocupació, model productiu i innovació, amb 39 mesures; Qualitat democràtica i bon govern, amb 16 mesures; i Fiscalitat progressiva, finançament just i interessos valencians, amb 10 compromisos.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha agraït a la ciutadania l'oportunitat per a continuar treballant des del Govern autonòmic i ha qualificat l'acord com a "integrador, inclusiu i per a tot el poble valencià". La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha considerat que és un acord exportable i admirable a altres espais, i ha assegurat que treballaran "amb la cara ben alta i amb orgull defensar els valencians".

El contracte per als pròxims quatre anys assumeix els reptes que la ciutadania reivindica als carrers i en les urnes: el feminisme i l'ecologisme, tots dos com a lluites transversals, no departaments aïllats. Així, el preàmbul del document exposa: "Promovem una transició ecològica, descarbonitzada i verd del nostre territori protegint els recursos naturals i lluitant contra l'emergència climàtica. Caminem cap a una societat més igualitària des d'un feminisme transversal. Aprofundim en un nou model econòmic equitatiu i innovador que permeta un horitzó de vida digna per als treballadors i treballadores i ens comprometem a impulsar la nostra cultura com a eina de transformació. Apostem per uns serveis públics de qualitat com a garantia de drets i suport per a totes les famílies i continuem reconeixent i ampliant drets advocant per la diversitat davant l'odi. Defensem allò públic des de l'ambició d'una administració eficient, tecnològicament avançada, participativa i pròxima a la ciutadania. Continuarem exigint en el Govern central un finançament just i unes inversions dignes". Uns objectius gens menyspreables.

En la redacció d'aquest acord han participat membres de tots els partits, alguns destacats exdiputats com Fabiola Meco (Podem), politòlegs i assessors amb experiència en governs municipals o autonòmics, com Carlos Villodres, Natxo Serra i Enric Juan, de Compromís; Jaume Giner, d'Esquerra Unida; María Diago i Blanca Martín, responsable d'Ocupació del PSPV i Arcadi España, cap de Gabinet del president Ximo Puig. Tots els redactors han treballat de prop durant aquesta legislatura, per la qual cosa coneixen les manques i ambicions de l'Executiu que es formarà en els pròxims dies, així com les necessitats polítiques i de la ciutadania. "El resultat ha estat a l'altura", ha agraït Oltra sobre els treballs de negociació.

Impost a habitatges buits i Llei de Canvi Climàtic

Entre les 23 pàgines de l'acord es troben mesures de pressió fiscal als propietaris d'habitatges buits, per a evitar l'emergència habitacional, una llei de canvi climàtic o la creació d'una agència d'energia que treballe per les renovables. Altres punts clau acordats són una Llei de Joc que regule les cases d'apostes i la seua publicitat, una llei de millora de la qualitat de l'ocupació, i reclamar un calendari per a la reforma del finançament.