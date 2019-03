Ximo Puig pregunta a Mónica Oltra sobre un adelanto electoral que ya tiene decidido

Continúa la incertidumbre sobre la fecha en la que finalmente se realizarán las elecciones autonómicas valencianas. El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido este lunes con la vicepresidenta Mónica Oltra en el Palau para preguntarle por su opinión sobre el más que probable adelanto electoral al 28 de abril, fecha elegida por Pedro Sánchez hace unos días para celebrar las elecciones Generales. En un principio -si no hubiera modificación-, los comicios autonómicos estaban previstos para el próximo 26 de mayo, coincidiendo con las municipales y europeas.

Oltra, quien ha llegado al Palau alrededor de las 12 del mediodía "a escuchar" a Ximo Puig, ha afirmado tras reunirse con el jefe del Consell: "El president me ha comunicado que cuando tenga la decisión tomada seré la primera persona en saberlo". "Ahora queda la espera, obviamente", ha indicado.

La líder de Compromís no ha querido dar ningún dato más sobre su encuentro con el también líder de los socialistas valencianos, "las sensaciones me las quedo para mí, igual que la conversación con el president". "Yo le he trasladado mi opinión y sobre eso es algo que él también quiere reflexionar, algo normal entre personas que se profesan un afecto y una lealtad importante", ha dicho Oltra, quien ha insistido en que "obviamente" la decisión final se conocerá este lunes y que dará su opinión "cuando haya una decisión tomada".

El propio Puig ha avanzado previamente en declaraciones a los medios: "Hoy es el día" para saber si habrá adelanto electoral.

El jefe del Consell se ha comunicado con Oltra a las 10.15 horas de este mismo lunes para citarla en el Palau a partir de las 11.00 horas. La líder de Compromís ha llegado al Palau a las 12 horas. No ha habido contactos previos durante el fin de semana y la última vez en la que ambos hablaron de este asunto fue el pasado 15 de abril.

En las últimas jornadas, el posible adelanto electoral de las autonómicas en la Comunitat Valenciana para hacerlas coincidir con las generales del 28 de abril, ha sido una pregunta constante al jefe del Consell, que este domingo aseguraba que adoptaría la decisión "pensando siempre en los intereses de los valencianos y las valencianas".

"Estamos en un proceso democrático en lo que importa es que sea la máxima gente la que decida el futuro de la Comunitat", manifestaba el domingo, mientras que Oltra afirmaba el sábado, la última vez que se pronunció sobre esta cuestión que, aunque lo descartaba, la coalición saldrá "el 26 de mayo o el 28 de abril a ganar la Generalitat para que la legislatura que viene sea la legislatura de la transformación".