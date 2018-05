Mónica Oltra defiende la moción de censura contra Mariano Rajoy para elegir "entre la corrupción y la democracia"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha defendido este domingo en la ciudad de Alicante la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada en el Congreso de los Diputados como una decisión que "elegirá entre la corrupción y la democracia. Compromís puede decir que sí a la moción por que desde el principio hemos puesto siempre las mismas condiciones: un gobierno para las personas y que garantice la igualdad financiera entre los territorios".

"Lo primero que se tiene que hacer con un cáncer es quitar el tumor y después decidir el tratamiento. Ya está bien de 'rajoyadas', se trata de derribar la vergüenza que nos invade cada vez que encendemos el 'telediario'", ha continuado Oltra, "fuera el gobierno de la indecencia. ¿Donde están Aguirre y Camps? ¿Os acordáis de su Eje de la Prosperidad? Resultó ser el Eje del Mal".

"Hemos venido para quedarnos, no estamos aquí por el poder sino para mejorar la vida de las personas. Nuestro objetivo nunca fue 'asaltar los cielos', siempre ha sido mejorar la vida de las personas. Y al señor Rivera, le digo, puesto que usted no distingue la pluralidad como mínimo ha de hacer un esfuerzo para distinguir entre los españoles corruptos y los honrados. Si C's no apoya la moción de censura será cómplice de utilizar la bandera para esconder detrás toda la suciedad de la corrupción", ha considerado la vicepresidenta davant las 500 personas que han acudido al acto de conmemoración de los tres años del Gobierno del Botánico.

Las primeras espadas de Compromís han estado presentes en el acto celebrado en el parque de Las Antiguas Cocheras del Tranvía de Alicante. Han asistido los dos consellers alicantinos Manuel Alcaraz y Rafael Climent; el presidente de Las Cortes, Enric Morera; el portavoz en la cámara autonómica, Fran Ferri; los diputados alicantinos Josep Nadal, Cristina Rodríguez, Marian Campello; además de los alcaldes y alcaldesas, así como los cargos municipales de la coalición, llegados de todas las comarcas del país i sobretodo de las alicantinas.

"En dos años de Rajoy no se ha hecho nada para mejorar la vida de las personas. Y tenemos que decir que las cosas pueden ser diferentes, hay dos gobiernos en la península ibérica que están cambiando las cosas: ¡el de Portugal y el del País Valenciano! Gobernamos mejor porque sabemos cuál es la prioridad: ¡las personas! Dais ejemplo de trellat, generosidad, lealtad, tenemos que exportar nuestro model en Madrid, la protesta contra la infrafinanciación que afecta al bienestar, a la igualdad, esa que lastra la competitividad y por eso hay que cambiar un gobierno que huele a putrefacto. Bonig dijo que la reconquista de la provincia empezaba en Orihuela, nosotros lo que podemos asegurar es que la reconquista de la Ayuntamiento de Alicante empieza aquí", ha manifestado el portavoz al Congreso, Joan Baldoví, antes de dar paso al regidor y candidato en las últimas elecciones por Alicante, Natxo Bellido.

Recuperar Alicante

Bellido ha cogido el relevo para decir que "gobernar nos ha venido bien para ser mejor partido. En Alicante la mayoría de los proyectos en marcha del ayuntamiento tienen el nombre de Compromís, a pesar del ruido de algunos que han trabajado para que no se puedan ver. Sufrimos de ver gobernando Alicante al mismo partido que la colapsó. Entendemos a los que están enfadados, desilusionados, pero no podemos quedarnos así, Alicante necesita un proyecto y fuerzas que trabajen juntas y por eso algunas de ellas tienen que reflexionar y acabar con luchas de más de 20 años. Ha funcionado en Elche, Castelló, Valencia... Tenemos gobiernos honrados y se ve en esta semana negra para el PP de Zaplanas y Alperis. Hemos cometido errores, pero somos coherentes, preferimos la ética a la aritmética. Somos el único grupo en el Ayuntamiento que no tiene tránsfugas, ni peleas internas, ni regidores que abandonan su cargo, porque no hemos parado de trabajar".

Alicante ha acogido el acto de conmemoración del tercer aniversario del Botànic

La primavera valenciana continúa

"Hace tres años estuvimos justo aquí, en este mismo escenario y sabíamos que algo grande estaba por pasar, sabíamos que éramos parte de un momento importante de nuestra historia. Y hoy volvemos aquí con los deberes hechos, no somos una anécdota", ha continuado la portavoz adjunta a las Cortes, la ilicitana Mireia Mollà. "Hoy tenemos 5.000 profesores más en las escuelas, nuestros y nuestras alumnas tienen los libros gratis, 20.000 dependientes ya no están en el cajón del olvido, defendemos el Pativel porque estamos junto a nuestro territorio y no de los especuladores... Todavía somos esa primavera valenciana que salió a la calle, esa generación de jóvenes que se puso ante el poder del PP. Nuestro gran anuncio como gobierno no va en Ferrari, va con una renta de inclusión para la ciudadanía. No estamos haciendo magia, tenemos un programa, el cabet al treball y a gobernar!", ha sostenido Mollà quien además a querido advertir de la batalla política que está para llegar. "Cuidado con ese Partido Socialista que quiere hacer su camino en solitario, cuidado con ese partido que sólo ve españolas cuando mira a las kellys, que sólo ve españoles donde hay pensionistas que no llegan al final de mes. A C's tenemos que decirles que si no ven que se hagan a un lado, que nosotros el camino lo vemos claramente".

El cambio

"Nos queda un año muy intenso, de mucho trabajo, el cambio no para. Y el cambio es Compromís, esto no hace falta defenderlo en Alicante. Esta ciudad sabe el porqué no han funcionando las cosas, basta con mirar en otras ciudades como la de Valencia donde está la diferencia entre cómo ha funcionado una ciudad y la otra", ha defendido el regidor de Movilidad de Valencia , Giuseppe Grezzi, quien ha acabado manifestando que "haremos a Mónica presidenta y el cambio se acelerará".

"Hemos hecho frente a los corruptos, a Zaplana, a José Joaquín Ripoll, a Camps, Rus, Fabra, Costa, Milagrosa Martínez...César Sánchez, ese deja vu de Francisco Camps, decía el otro día que estaba harto de Compromís y es normal, continuaremos haciendo frente a la corrupción y construyendo gobiernos. No podemos confiar del bipartidismo porque no quieren cambiar nada. ¿¿Cómo puede ser que el 27 de mayo de 2018 todavía estén dando subvenciones según el color político de los alcaldes?? Eso ya no pasa en los gobiernos donde Compromís tiene algo que decir", ha destacado el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, quien ha abierto las comparecencias y ha sido el encargado de dar la bienvenida a todas aquellas personas que han querido atender al acto.