Mónica Oltra reclama que los políticos estén a la altura de este "momento histórico catastrófico" después de la sentencia de Gürtel

"Hace falta altura de miras y que los dirigentes políticos esté a la altura de este momento histórico catastrófico". Así se ha referido la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a la situación generada a raíz de la sentencia de la primera pieza del caso Gürtel, la imputación e ingreso en prisión del expresident Eduardo Zaplana, el registro de una moción de censura contra Mariano Rajoy por parte del PSOE de Pedro Sánchez y la petición de Ciudadanos de un adelanto electoral.

La portavoz del Gobierno valenciano se ha referido a la sentencia, que ha asegurado es "muy elocuente". "Si ésta es la marca España del PP, qué pena", ha dicho Oltra, quien ha apuntado que los jueces se refieren al "sistema eficaz de corrupción institucional instalado en la administración local, autonómica y nacional", lo que "debilita la confianza de los ciudadanos en la política".

A su jucio, tras lo sucedido en las últimas 72 horas, "un expresident de la Generalitat imputado y en prisión, una exconsellera que ha ingresado en prisión y una sentencia que acredita que el PP es el princial partido corrupto", se ha preguntado: "¿esto se sostiene? Que los partícipes a título lucrativo sigen siendo quienes gobiernan España". "No me extraña la moción de censura", ha dicho, para recordar: "la sentencia dice que el presidente, M. Rajoy, no es creíble. ¿Vamos a pedirle a los ciudadanos que crean a quienen los jueces dicen que no es creíble?".

"Mantener un Gobierno así es censurable e institucionalmente insostenible", ha insistido la vicepresidenta valenciana, que ha añadido: "en estos momentos no hablamos de banderas, sino de desinstalar la corrupción de las instituciones, sacando al partido corrupto del poder".

Oltra también ha lanzado un recado a Ciudadanos tras el anuncio del secretario general de la formación naranja en Valencia: "no se pueden disolver las Cortes y convocar elecciones cuando hay registrada una moción de censura. Ciudadanos es un partido muyc constitucional, pero se les habrá pasado este artículo", al tiempo que les ha recordado que la instrucción de Gürtel ya estaba en marcha cuando fue investido Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

La detención de Zaplana, algo "vergonzoso"

La también líder de Compromís ha calificado de "desolador" que tres de los cuatros presidentes de la Generalitat del PP estén investigados en causas de corrupción, uno de ellos en prisión. Además, considera un "deshonor" y "vergonzoso" que los valencianos tengan que pasar por "este trago" teniendo en cuenta que la presidencia de la Generalitat "es la máxima representación y la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana".

Así mismo, ha lamentado las consignas que muchos dirigentes del PP han hecho sobre que 'quien la hace la paga'. "Quizás este es el resumen de la imagen que están dando de nuestra Comunitat y en general del conjunto de España", ha señalado.