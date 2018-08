Mónica Oltra espera "reencontrar la esencia" del "éxito" del Botànic para recuperar el "diálogo" y el "respeto" con el PSPV

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha dicho que espera poder hablar con el presidente, Ximo Puig, este domingo en Morella, adonde acudirá a ver el Sexenni, para "reencontrar la esencia" del "éxito" del gobierno del Botánic, que ha definido como "el diálogo, la gestión de la pluralidad, el respeto de unos y otros, la comunicación permanente y el acuerdo".

Oltra ha respondido así a preguntas de los periodistas durante su visita al proyecto campus Diversia en Yátova sobre si continuaba molesta y había podido hablar con Puig, tras el acuerdo que el presidente alcanzó con el Gobierno para votar a favor de los objetivos de déficit a cambio de que la Comunidad reciba 850 millones extra y que la vicepresidenta ha calificado de "insuficiente".

A juicio de Oltra, que ha reconocido que todavía "no" ha "podido" hablar con el presidente, "no es una cuestión de malestar o de bienestar; es una cuestión política y de análisis y dialéctica política y de cómo funcionan o han de funcionar las cosas. No es una cuestión anímica, es una cuestión política".

"El domingo, con toda seguridad tendré ocasión de verme con el presidente porque tengo una invitación del alcalde de Morella para visitar el Sexenni, que yo no he visto nunca y tengo muchas ganas, y tendremos ocasión de encontrarnos y reencontrar la esencia del Govern del Botànic, el dialogo, la gestión de la pluralidad, el respeto de unos y otros, la comunicación permanente y el acuerdo".

Para la vicepresidenta, eso es lo que va a "reencontrar el domingo con el presidente porque esa es la seña de identidad del Botànic como gobierno de coalición y es que las cosas se acuerdan, se consensúan, se negocian y se hablan y así es como hemos tenido y tenemos la fórmula del éxito. Más allá se ha de hacer un análisis político y no de otro tipo".

Ha asegurado que es "obvio" que faltó esa comunicación porque la decisión fue "unilateral, por las razones que sean", que ya hablarán y ha incidido en que "no fue una decisión consensuada" y que, además para los que representan en el Consell a Compromís "es insuficiente" porque, según ha dicho, "se podía haber trabajado una propuesta mejor para los valencianos que trate nuestra singularidad".

"Tenemos un maltrato singular y eso necesita una reparación singular, no que nos den lo mismo que las otras comunidades autónomas porque si no, seguiremos maltratados. En la medida en que es insuficiente, hemos de seguir trabajando como hasta ahora y como es nuestra formula de éxito desde la lealtad, el diálogo, la comunicación y el acuerdo".

Oltra ha aclarado que "no" ha "quedado" con Puig pero que sabe que estará en Morella y espera poder hablar con él aunque "lo mismo ese día tiene otro plan".