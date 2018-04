Olivas en la comisión de Feria Valencia: "No han obtenido respuesta porque no han llamado a los políticos adecuados"

"No han obtenido respuesta porque no han llamado a los políticos adecuados". Así se ha pronunciado el expresident de la Generalitat, Jose Luis Olivas, en la comisión de investigación del agujero millonario de Feria Valencia en las arcas públicas.

El exjefe del Consell reconoce que hubiera sido mejor apuntar desde un principio que el gasto sería de medio millón de euros. "Igual hubiera sido más transparente decir 'vamos a llegar hasta este nivel' en lugar de hacer una primera ampliación en 2002 y aumentar la inversión tres años después".

La decisión de ampliar el recinto ferial "costó porque había cierto miedo y reparo", fue "una decisión conservadora", ha considerado Olivas, quien ha señalado que "luego se vio que la inversión era insuficiente" para competir con recintos como el madrileño.

El diputado socialista David Cerdán ha preguntado sobre si se plantearon criterios de viabilidad para defender la inversión, ya que la Generalitat fue avalista de la misma, a lo que Olivas ha respondido que una inversión pública no debe guiarse sólo por este criterio. "Si cuando tomas la decisión de una inversión sólo te fijas en sí es viable o no, ustedes no hubieran decidido abrir la televisión. No es tema de si es viable o no, se trata de si es necesario", ha sentenciado el expresident.