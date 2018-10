Oltra niega un nuevo desencuentro con Bravo pero no opina de la propuesta de Justicia sobre violencia machista porque no la conoce

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este lunes que "no hay ningún desencuentro" ni "ninguna historia rara" con su compañera Gabriela Bravo por su iniciativa para combatir la violencia machista, de la que ha dicho que opinará cuando la conozca.

De esta forma se ha manifestado Oltra a preguntas de los periodistas sobre su desencuentro con la consellera de Justicia, después de que este lunes Gabriela Bravo anunciara una serie de propuestas para prevenir casos de violencia machista, como reforzar las unidades de valoración forense.

"No hay ningún desencuentro, no hay ninguna historia rara, simplemente que cuando conozca la propuesta, hablaré", ha indicado y ha explicado que le preguntaron sobre una propuesta que desconocía y tiene "la costumbre" de no opinar de lo que desconoce porque "no es" su "estilo", pese a que en política "todo el mundo opina sobre muchas cosas, las conozca o no".

Ha señalado que le parece "responsable" no responder sobre algo que desconoce y, por tanto, no considera que haya "desencuentro" sino que, ante una pregunta, dijo que "la desconocía y que cuando la conozca, opinaré", ha insistido.

Oltra ha señalado que no ha podido hablar con Bravo porque anoche acabó tarde de los premios de las Artes Escénicas y esta mañana ha empezado pronto y ha hecho hincapié en que la propuesta de su compañera "no se había tratado en las últimas reuniones", del pacto del Botànic y de la comisión interdepartamental, y lo que contestó "era una explicación".

"Igual es que me explico demasiado y cuando me preguntan me veo en la obligación de darles una contestación a los que me pregunten, pero a veces no puedo y estaba tratando de explicar por qué no podía contestar, pero nada más. No conozco la propuesta, cuando la conozca, opinaré", ha concluido.