Para Ortega Smith (Vox), la Comunitat Valenciana "es objetivo de una invasión pseudocultural, pseudolingüística y política" del "pancatalanismo"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que los comicios generales del 10 de noviembre "no son unas elecciones", sino "la lucha de un pueblo español puesto en pie defendiendo su nación", y ha considerado, tras el acto de este sábado en Madrid en el que han desplegado "la bandera de España más grande jamás cosida" en la plaza de Colón, que Vox "ya no son las voces y corazones de una opción política", sino que "ha traspasado fronteras".

Así se ha pronunciado el también concejal en el Ayuntamiento de Madrid este sábado en València, donde ha participado en un acto de partido en el Hotel Meliá de la ciudad junto al portavoz adjunto de Vox en Les Corts, José María Llanos, y el cabeza de lista por la provincia de Valencia, Ignacio Gil Lázaro.

"Hoy estábamos ante más de 20.000 españoles con la bandera más grande que se ha cosido nunca, y yo me planteaba si esto no es un hecho histórico, no es un proyecto político con las siglas de un partido", ha manifestado, para incidir en que "estamos asistiendo a lo que significa una nación puesta en pie".

Bajo este prisma, ha considerado que Vox está ante "un reto histórico formidable" y ha aseverado que "la España de verdad, la que pisa la calle y no la que cuentan en los pseudoinformativos de las cadenas, ha despertado".

Por otra parte, también se ha referido a la Comunitat Valenciana, sobre la que ha considerado que es "objetivo de una invasión pseudocultural, pseudolingüística y política" promovida por el "pancatalanismo", como ocurre, a su juicio, en Baleares y en Aragón.

Así, ha asegurado que los valencianos están "sufriendo de una manera directa lo que significa la coacción y las políticas liberticidas" que supone "esa imposición lingüística, mal llamada normalización, que probablemente es lo más anormal que hay, es intentar que alguien no pueda hablar su lengua materna ni educar a sus hijos en libertad".

Sentencia "indigna"

Ortega Smith también ha tildado de "indigna" la sentencia del Procés y ha asegurado que el "daño" y la "traición" que han cometido los magistrados que la dictaron será "recordado".

Para el secretario general de Vox, el 1 de octubre de 2017 fue "un auténtico golpe de estado" cometido por "criminales en estado perfecto de organización" y no una "colección tumultuaria de delincuentes en la calle" con el objetivo de "subvertir el orden constitucional".

Refiriéndose a Cataluña, en concreto, a su reciente acto en Lleida, ha apostillado que "el problema es que allí hay gentuza". "Hay una gentuza verdaderamente repugnante. No nos importa tener adversarios duros, pero que se laven. Dan asco, pero de verdad", ha manifestado.

Así, ha loado al propietario del hotel en el que realizó su acto, que fue "el cuarto local, después de que otros tres declinaran finalmente el compromiso", y ha considerado que este hombre fue "un héroe".

"Se lo debemos a todos ellos, a esos policías nacionales y guardias civiles que nos están defendiendo, se lo debemos a esos hombres de honor que cumplen con su deber, a tantos españoles que se levantan para mantener su empresa, a nuestros padres y abuelos y a los que todavía no han nacido pero tendrán el derecho de pisar esta tierra. Esto no son elecciones, es la lucha de un pueblo español puesto en pie defendiendo su nación", ha zanjado.