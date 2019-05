El PP pide al PSPV que le apoye en València para "hacer un bloque constitucionalista" contra el Compromís de Joan Ribó

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de València en las municipales de este domingo, María José Catalá, ha planteado a PSPV y Cs que apoyen su investidura si quieren "hacer un bloque constitucionalista" y evitar que el actual alcalde, Joan Ribó, repita en el cargo, ya que considera que "cuatro años más de izquierda nacionalista de Compromís no es un buen gobierno para esta ciudad".

Así se ha expresado la líder 'popular' momentos antes de reunirse con la Junta Gestora del partido para evaluar los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, en las que Compromís logró diez concejales, uno más que en 2015; el PP, ocho (dos menos); el PSPV, siete (dos más); Cs mantuvo sus seis ediles y Vox entró en el consistorio con dos representantes.

"Si ellos valoran esta posibilidad, nosotros desde luego estaríamos dispuestos a liderar esa opción. Es evidente que nosotros exigiríamos la Alcaldía y liderar, porque somos el segundo partido más votado después de Compromís y con mejores resultados respecto del Partido Socialista y Ciudadanos", ha afirmado Català.

De este modo, ha planteado que "si el Partido Socialista considera que las cosas se han hecho tan mal, solo tiene que manifestar su voluntad de apoyar al PP" y ha insistido en que si los socialistas opinan que la gestión de la ciudad "es muy mejorable, que se tienen que desarrollar mejor los proyectos urbanísticos" o "que hay que rehacer el turismo de la ciudad", entre otros, el PP estaría "encantado de obtener de ellos un apoyo".

"En sus manos está que la izquierda nacionalista no gobierne la ciudad. Por supuesto, no vamos a renunciar a nuestro liderazgo, porque somos el partido más votado dentro de ese bloque, que no es de derechas ni de izquierdas, sino un bloque de partidos que se creen la Constitución y el Estado de Derecho y que no están tendenciosamente alineados con el secesionismo", ha añadido.

A este respecto, Catalá ha insistido en que "lanza" al PSPV esta posibilidad y "ellos valorarán si quieren más Joan Ribó o quieren ser una alternativa clara al nacionalismo de Compromís en esta ciudad".

Preguntada sobre la posibilidad de ser ella quien apoye una investidura de Sandra Gómez como alternativa a Ribó, la líder 'popular' ha asegurado que "no sería lógico darle la alcaldía a los socialistas", porque en el día de las elecciones ya dijo que "debía gobernar el partido mas votado dentro de un bloque".

Vox no sería necesario

Asimismo, a preguntas de los medios sobre si Vox formaría parte del llamado "bloque constitucionalista", Català ha respondido que con el apoyo de PSPV y Cs, "Vox no sería necesario".

Para Catalá, su formación es la que "manifiesta más estabilidad en sus votantes y resultados" en los comicios del 26M y ha insistido en que es "incuestionable que la única alternativa a Joan Ribó es el PP".

De este modo, ha celebrado el aumento de votos recibidos por su formación en la capital respecto a las anteriores elecciones autonómicas y municipales y ha señalado que en menos de un mes ha pasado de ser la cuarta fuerza para situarse la segunda, teniendo en cuenta los resultados de las generales.

Asimismo, ha señalado que, junto a Compromís, son "los únicos que han mejorado" y que le llama "poderosamente la atención la caída de dos puntos del PSPV en las locales respecto a sus resultados en las europeas" del mismo día.