El PP reprobará en el Senado al portavoz de Compromís por llamar "cretino" a un alcalde que no quería cambiar una calle franquista

La mayoría absoluta del PP en el Senado reprobará al portavoz de Compromís en la cámara alta, Carles Mulet, por un encontronazo que tuvo en redes sociales con el alcalde de Valdelagua del Cerro (Soria), Ruymán Domínguez, del PP, por enviar el edil una carta burlona con Compromís a los medios de comunicación por pedir que se cambie el nombre de la calle Primo de Rivera, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Mulet afirmó que "hay que ser muy cretino para enviar esa carta y para aplaudirla", una carta en la que Domíneguez llamaba "populista" al senador valenciano, y en la que también jugaba a la confusión afirmando que en el municipio "ni siquiera tenemos seguro" si está dedicada a José Antonio Primo de Rivera (fundador del partido fascista Falange Española) o a su padre "D. Miguel" (dictador durante los años 20); en una segunda carta f inalmente se aseguraba que la vía estaba dedicada al dictador.

El senador de la coalición recuerda que ha enviado desde el Senado más de 4.000 requerimientos a municipios de toda España donde se mantienen físicamente o bien así constan en el INE o Catastro nombres franquistas. Unos 400 municipios han optado por cumplir la ley después del requerimiento de Compromís y han modernizado dentro de la ley más de 1.500 calles (muchos municipios tenían más de una calle).

Para defenderse del incidente Mulet afirma que usó el mismo medio, twitter, para explicar que la frase no iba dirigida personalmente al alcalde, sino a quien se diera por aludido. “Enviar cartas irrespetuosas al Senado por parte de cualquier alcalde, mezclando impertinencias varias, no nos parecía correcto. No era la primera vez que nos veíamos en esa tesitura. Incluso el propio presidente del Senado ha llevado a Fiscalía a un alcalde zamorano de su partido por insultar gravemente al presidente de Senado y al portavoz de Compromís. La respuesta de ser cretino iba especialmente dirigido a una persona que le jaleaba por twitter”.



El portavoz de Compromís en el Senado ha lamentado la "cerrazón" de Ignacio Cosidó en atender a las explicaciones pertinentes. “No ha respondido a las diversas llamadas ni correos enviados para que al menos tuviera mi versión de estos hechos. Su cortesía parlamentaria a la que tanto alude, ha sido cero y el de alguno de sus compañeros digno de enmarcar, con insultos gruesos en las redes sociales”, ha indicado.



Insultos recibidos



Por otro lado Mulet ha recordado que consta en diarios de sesiones, calificativos desde la bancada del PP a su persona tales como “imbécil, payaso, mamarracho, sinvergüenza, indecente, sectario, mezquino, infame y así hasta agotar el diccionario (y así consta en los diarios de sesiones)". Insultos que afirman "la presidencia de la cámara permite y luego me niega contestar por alusiones. Por el contario, en ningún diario de sesiones se podrá encontrar ningún insulto personal proferido por mi contra nadie en concreto del PP. A veces he usado calificativos gruesos contra el PP, sí, pero nunca a nivel personal", aclara.



Finalmente Mulet ha recordado que, "ante este agresión, se ha dado por rota cualquier tipo de cortesía parlamentaria, desde el momento de su anuncio y hasta que no exista una rectificación".