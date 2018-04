Los títulos del PP valenciano: sus diputados prefieren los posgrados de universidad privada y católica

Los parlamentarios valencianos muestran cierta predilección por las universidades privadas. Pese a autodenominarse el partido de los trabajadores, los populares tienen cierto afán por desarrollar su formación académica en entidades privadas. Es una de las conclusiones que pueden extraerse analizando sus titulaciones. En el portal de las Corts valencianes, donde los diputados publican información sobre su carrera académica y su experiencia laboral, algunos con más esmero que otros, se observa esta preferencia por los títulos de entidades educativas privadas.

Por ejemplo, seis diputados del PP coinciden en una escuela concreta, la IESE Bussiness School, una filial de la Universidad de Navarra, perteneciente a la prelatura del Opus Dei. Esta escuela alardea de formar a grandes líderes empresariales. Además, entre los egresados de la Universidad destacan empresarios como Juan Roig, presidente de Mercadona; Pedro Sánchez, secretario general del PSOE o la periodista Mariló Montero.

En el perfil de los diputados en el portal de les Corts valencianes los parlamentarios Juan Carlos Caballero, Rubén Ibáñez, José Juan Zaplana, Luis Santamaría, Vicente Casanova y Vicente Betoret señalan entre sus títulos varios similares que han cursado en esta filial de la Universidad de Navarra, con sedes en Madrid y Barcelona. Algunos cursos, según el portal web, también se han impartido en Valencia.



No menos llamativa resulta la titulación de la portavoz adjunta Maria José Catalá, doctora en derecho público con matrícula Cum Laude por la Universidad CEU Cardenal Herrera y un máster en dirección de empresas.



Por contra, la actual líder, Isabel Bonig, acredita haber obtenido sus títulos (licenciatura y máster) en la Universitat Jaume I de Castellón, de titularidad pública. Otros comola diputada Elisa Díaz, que aporta un máster en Urbanismo, no indican en qué universidades han cursado sus estudios de grado y superiores. Se dan casos como el de Beatriz Gascó, responsable de educación, que si bien cursaron las licenciaturas en universidades públicas, complementa su formación de posgrado con varios cursos en la Universidad Católica de Valencia; uno sobre el papel de la familia en el proceso educativo y otro sobre el juego como recurso. En la trayectoria de Eva Ortiz, fuera del partido, sólo señala haber sido funcionaria y no su titulación, siempte siguiendo el portal del Parlamento valenciano.



Entre los diputados con titulaciones similares en la escuela de negocios, en el perfil del diputado Vicente Casanova aparece el Programa de desarrollo de directivos PDD en la IESE en 1991; en el de Vicente Betoret, el programa liderazgo en Gestión Pública (IESE Madrid); por su parte, Juan Carlos Caballero añade dos títulos, programa de liderazgo en la gestión pública y el programa de comunicación, liderazgo y campañas electorales. Caballero está ahora en pleno proceso de oposición a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia.



El parlamentario Rubén Ibáñez aparece como diplomado en liderazgo en Gestió Pública y añade el programa Ejecutivo de Liderazgo público en IE Business School. También indica un máster financiero, aunque no la entidad que lo ha expedido. Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP en Valencia, indica haber cursado el mismo máster -sólo en su web lo llama así- que Ibáñez, compartido por otros diputados: "Programa Màster "Liderazgo para la gestión pública" IESE Bussiness Scohool - Madrid (Universitat Navarra)", muestra. Por último, Jose Juan Zaplana, cuenta en el portal con el título en Liderazgo para la gestión pública, cursado entre 2013 y 2014.



Según el portal de la Universidad, el programa "estrella" de los diputados del PP consiste en cursos de 4 semanas a seis meses. Los programas de desarrollo directivo prometen "cultivar tu pensamiento estratégico y adquirir seguridad en la toma decisiones". La metodología de los programas, según la web de la Universidad de Navarra, requieren del trabajo en equipo, el contraste de las conclusiones con otros compañeros y una sesión general "dirigida por un profesor que lleva con orden y rigor metodológico la discusión de los problemas, de las soluciones propuestas y de las consecuencias de su puesta en práctica", lo que lleva a concluir que son sesiones presenciales.

Tras el escándalo de supuestas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos con el máster de Cristina Cifuentes, el diputado no adscrito David de Miguel ha solicitado en les Corts valencianes el establecimiento de controles que permitan verificar la información que los diputados incluyen en los currículos que publica la web del Parlamento autonómico.