El PSOE defiende que no ha habido ni "trama" ni financiación ilegal en el PSPV

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado este viernes que el auto judicial sobre la supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc conocido hoy demuestra que no ha existido ni "trama" ni un delito de financiación ilegal en su partido en la Comunidad Valenciana.

"El auto ya desmiente que haya una financiación ilegal del PSPV, porque dice que no hay una vinculación entre unos casos y otros", ha remarcado Ábalos, que considera que con esta decisión judicial se ha pinchado la "burbuja" que se pretendía inflar contra su partido.

En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha expresado no obstante "cierta intranquilidad" al constatar que este auto se ha conocido hoy pese a que se dictó en enero.

Ha reconocido que este caso le preocupa "mucho" porque más allá de lo que puedan decidir los tribunales, el PSOE exige la máxima ejemplaridad a sus cargos públicos y puede dañar su imagen.

En cualquier caso, Ábalos ha dejado claro que él, como militante del PSPV, no tiene "nada que ver" con los hechos investigados que se produjeron, presuntamente, en unos años en los que no ocupaba ninguna responsabilidad orgánica.

"No fueron mis mejores años. Para desilusión de quien me quiera vincular, no tengo nada que ver", ha garantizado.

Tampoco conocían nada, ha explicado, dos exministras socialistas, Beatriz Corredor y Cristina Narbona, cuyos ministerios concedieron algunos de los contratos investigados.

Desde Valencia, ha abundado en esta idea el vicesecretario del PSPV-PSOE, Manolo Mata.

Ha asegurado que el auto de la jueza que acuerda la inhibición en favor de juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, reconoce que "no hay trama, ni financiación ilegal del PSPV ni dinero negro" cuando da por hecho la "inexistencia de conexión" de los hechos presuntamente ilegales.