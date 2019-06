PSPV, Compromís y Podem retoman la negociación del Botànic II in extremis con llamadas a la sensatez y a que todos cedan

Los negociadores de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida para la reedición del gobierno del Botànic han retomado este martes la reunión que dejaron a última hora del lunes en 'stand by' con una sensación generalizada de confianza en cerrar el acuerdo y llegar a tiempo a la investidura del 'president', Ximo Puig, prevista para este miércoles.

Hasta entonces, los socialistas llaman a la "sensatez" y aseguran que las reticencias están en las competencias de Cambio Climático, que Compromís no querría dejar en manos de Podem. Mientras tanto, desde la coalición señalan que falta el "encaje global", vuelven a sacar pecho de su generosidad al pasar de cinco a cuatro consellerias y apelan al resto a poner de su parte. Y en la confluencia 'morada' recuerdan que las competencias no son de nadie y lamentan el "bucle" en el que han entrado las negociaciones.

Así lo han afirmado a preguntas de los periodistas representantes de los tres partidos antes de entrar a la reunión en la sede del PSPV en València pasadas las diez de la mañana: Manolo Mata por parte de los socialistas, Àgueda Micó como coportavoz de Compromís y Antonio Estañ de Podem. Los negociadores retoman las conversaciones en un octavo encuentro tras la reunión de hasta 13 horas que mantuvieron durante este lunes en la sede de Compromís.

"Ni sillones ni peleíllas"

Del PSPV, Mata ha pedido "perdón a todos los valencianos" por la dilatación del proceso y ha subrayado que tratan de "hacerlo por el bien de todos" y que no es "ni por sillones ni peleíllas de politiqueo". "Estamos buscando la mejor estructura del gobierno valenciano con la seguridad de que hoy llegaremos a un acuerdo", ha aseverado.

Para conseguirlo, ha reiterado que "la generosidad está siendo de todos, pero la mayor es la de los valencianos" al dar la mayoría al PSPV en las pasadas elecciones del 28A con "votos suficientes para que no gobierne la derecha", ante lo que ha recordado la situación de los gobiernos autonómicos de Madrid o Murcia.

"La generosidad se da por supuesta; lo somos todos. Somos la primera fuerza del Botànic, y la suma de las otras dos no es más que nosotros", ha recalcado, para remarcar que "todo el mundo va a estar cómodo" y se gestionarán los problemas nuevos y viejos "con la misma intensidad" que en los últimos cuatro años "en una situación financiera realmente difícil".

En el PSPV no esperan "más que sensatez por parte de todo el mundo", además de oírse los unos a otros y avanzar. En definitiva, "cerrar el 'casi', que ayer estaba a punto y se convirtió en un aplazamiento". Mata ha asegurado que este miércoles habrá investidura y que "lo deseable es incluso llegar a un acuerdo hoy a mediodía".

Ese 'casi' estaría, según él, en la existencia de "alguna reticencia sobre la estructura de Cambio Climático, que era una aspiración de Podem y el PSPV apoyaba". Ha recordado que "está clara la estructura del número de consellerias y casi todas las competencias", mientras ha indicado que "no se ha hablado de la Vicepresidencia porque es una cuestión más protocolaria y marginal". En Igualdad, ha señalado que había una especie de acuerdo para que el Institut de la Dona esté en una futura ley sobre este ámbito, sobre lo que "casi todos estaban contentos".

"Un fleco" para Compromís

Por su parte, la coportavoz de Compromís ha coincidido en que el acuerdo "va avanzando" aunque "las cosas de palacio van despacio". "Tenemos el acuerdo programático encima de la mesa, queda un fleco", ha explicado, para volver a ensalzar la postura generosa de su partido "desde el primer momento".

"No es algo de ganadores o perdedores, sino de intentar confluir todos para un gobierno plural y al mismo tiempo muy cohesionado", ha defendido, con lo que cree que han puesto "todas las cartas encima de la mesa" y ha instado a los demás a que hagan lo propio para sellar el pacto. En la coalición confían en que "hoy sea el día" y tienen "muchas ganas y toda la esperanza".

En cuanto a ese fleco pendiente, Micó ha matizado que "más que un obstáculo es la voluntad de que el acuerdo se cierre de una forma en que todos estén cómodos y sea cohesionado", así como "el encaje global de todas las áreas para lo que necesita la sociedad valenciana". Ha puesto como ejemplo la posición de Compromís al pasar de liderar cinco consellerias desde 2015 a "solo cuatro", como una muestra de que "en el mestizaje es importante estar cohesionados".

"No vale sólo con firmar un papel"

Y de Podem, Estañ ha confiado en que este sea de verdad "el último día" y ha vuelto a destacar que el acuerdo que tienen cerrado es "más concreto y complejo que el de 2015, con medidas fundamentales en vivienda, educación y sanidad". Ha instado a que sirva para vincular a las tres partes "y también con la sociedad valenciana".

"No vale únicamente ponerlo en un papel y firmarlo, hay que ejecutarlo estos cuatro años", ha reivindicado, con el objetivo de que Unides Podem esté en el gobierno "para transformar la realidad y conseguir victorias para la sociedad, siempre y cuando se respete el resultado de las elecciones".

Esto es "lo mínimo" que pretenden poner encima de la mesa desde la confluencia, para que "sea el día definitivo" y superar la sensación de que el Botànic II ha entrado en "un cierto bucle". A juicio del secretario 'morado', "ha habido un cierto error en la negociación al entender que las consellerias o competencias son de alguien", pues "no son de nadie, se trata de que se pongan a disposición del programa".

Estañ ha asegurado que una posible vicepresidencia para Unides Podem "tampoco está todavía cerrada" y ha insistido en que primero hay que llegar a un gobierno cohesionado del que todos se sientan parte "y sobre todo cumpla el acuerdo que tanto trabajo ha costado". "Deberíamos tener todos mucha responsabilidad; se trata de conseguir el mejor gobierno posible", ha remachado.

¿Acuerdo en Alicante?

Respecto a la posibilidad de que el Botànic II se firme finalmente en Alicante -algo que planteó hace unas semanas el entonces candidato de Unides Podem a la Presidencia de la Generalitat, el ahora portavoz en las Corts, Rubén Martínez Dalmau-, en Compromís piensan que "no hay ningún problema en hacer la firma donde sea" aunque no es algo que se baraje todavía. En Podem también piensan que "no es lo central" y que supondría "una buena noticia".