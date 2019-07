PSPV, PP, Compromís y Unides Podem llevan de nuevo a las Corts la recuperación del Derecho Civil valenciano

Los grupos parlamentarios de PSPV, PP, Compromís y Unides Podem han presentado en las Corts una proposición de ley de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución, para la recuperación efectiva del Derecho Civil valenciano, y solicitan la tramitación por el procedimiento de urgencia ante el Parlamento autonómico para su traslado a la Mesa del Congreso de los Diputados. Ciudadanos y Vox se han desmarcado de la propuesta.

De aprobarse esta iniciativa, que decayó la pasada legislatura como consecuencia del adelanto electoral, supondría una reforma constitucional para que los valencianos "no tengamos menos derechos que el resto".

