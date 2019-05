El PSPV-PSOE de Gandia denuncia ante la junta electoral un vídeo anónimo que ataca en las redes a la alcaldesa, Diana Morant

La agrupación local del PSPV-PSOE de Gandia ha denunciado esta mañana ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) la aparición de un vídeo anónimo que desde varias páginas falsas de Facebook critica a la alcaldesa, la socialista Diana Morant, y solicita el voto para cualquiera de las otras siete candidaturas que concurren el próximo domingo a las elecciones municipales.

El vídeo, de cuidada factura, está siendo distribuido, entre otros perfiles, desde una cuenta falsa de Podemos Gandia. Esta página tiene el mismo nombre que la cuenta oficial de Podemos, pero sin la característica imagen de perfil de la formación, un círculo morado. La página tiene 304 “me gusta” y solo muestra una publicación, el vídeo contra Diana Morant, con el texto “No más perreras en Gandia, no más Diana Morant. Eres un fraude para la izquierda de la ciudad”. También se está distribuyendo desde la cuenta “Vecinos inconformes de Gandia”, de reciente creación como el perfil falso de Podemos. El audiovisual termina con una imagen de todos los logos de las candidaturas excepto la del PSPV-PSOE, y el mensaje “Vota a quien quieras, pero recuerda, Diana Morant, no gracias”.

Podemos Gandia ha desmentido en la misma red social tener vinculación alguna con este perfil falso pero descarta presentar ninguna denuncia ante la JEZ. “Nos causa repugnancia este tipo de acciones propias de las cloacas”, afirma Podemos desde la red. Quien sí lo ha llevado ante la JEZ es el PSPV-PSOE, que en un comunicado lamenta “una vez más las fake news (noticias falsas) lanzadas desde el entorno del PP para desinformar a la ciudadanía y desprestigiar al PSPV. Seguiremos denunciando sus prácticas mafiosas y apelando al derecho a una información veraz. Ya desenmascaramos al entorno del PP y a Torró [Arturo Torró, anterior alcalde, que no se presenta en estas elecciones]) como los autores del canal de Fake News Whasap Letter, cuyos perfiles de Facebook logramos que fueran eliminados”.

El vídeo se centra en criticar a Morant por la gestión en la recogida de animales callejeros y por no abrir este verano la Playa Can, aunque con datos falsos. “La perrera municipal lleva a sacrificar a los perros”, se lee entre otros comentarios. En realidad, el servicio de recogida de animales lo ha estado gestionando hasta hace una semana una subcontrata con la condición explícita de no sacrificar a los perros, excepto en casos de enfermedad incurable, y de realizar un informe mensual sobre los canes recogidos, dados en adopción y, en su caso, sacrificados.

Pero hace una semana que mediante un nuevo concurso público se ha adjudicado el servicio a una sociedad protectora local, Spama. Además, se trata de una competencia de la concejalía de Gestión Responsable del Territorio que ocupa Més Gandia, una coalición de izquierdas en la que Compromís es el socio mayoritario, y no el PSPV-PSOE. Sin embargo, el vídeo acusa exclusivamente a los socialistas y a Diana Morant de la presunta muerte de los perros. Respecto a la Playa Can, en otros años instalada en la playa virgen de l’Auir, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) de la Generalitat impide su apertura en el litoral, y tampoco se puede instalar en la playa urbana por poner en peligro los distintivos de calidad de que disfruta, como la Bandera Azul.