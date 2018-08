Pablo Casado sobre su máster: "en un Estado de derecho hay que demostrar la culpabilidad y aquí no se está haciendo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este jueves que no va dar más explicaciones sobre su máster porque ya ha dado "suficientes", pero ha lamentado que en un Estado de derecho no hay que demostrar la inocencia, sino la culpabilidad "y en este caso no se está haciendo así".

Casado, tras participar en un acto de homenaje en Santa Pola a las víctimas de un atentado de ETA en 2002, ha recalcado al respecto que ya ha señalado que "colaborará" en la investigación a su máster. Sin embargo, ha recalcado que no va a dar más explicaciones de esta cuestión porque ya da dado "suficientes".

"Llevo cuatro meses dando explicaciones sobre este tema, di una rueda de prensa antes de irme a Colombia, y ahora ya no es una cuestión de dar explicaciones a los medios sino de defender mi inocencia", ha mantenido.

Al respecto, ha recalcado que en un Estado de derecho "uno no tiene que defender la inocencia sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y en este caso no se está haciendo así". "Se está invirtiendo la carga de la prueba", ha reprochado.

El nombramiento de la mujer de Sánchez

Por otra parte, Casado, ha declinado por "respeto" comentar el fichaje de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el Instituto de Empresa pero ha criticado el nombramiento de altos cargos del Ejecutivo que recaen en "personas muy cercanas a los líderes socialistas".

"Respecto a los temas personales y familiares de Sánchez, voy a mostrar todo el respeto que conmigo en alguna ocasión no han demostrado", ha apostillado.

Así, ha señalado al respecto que él es "muy respetuoso" con "los temas personales y privados de mis adversarios políticos" y por ello ha rechazado hacer ninguna declaración sobre el fichaje de Begoña Gómez.

No obstante, sí que ha criticado que en las últimas semanas el Gobierno socialista "está haciendo uso de la potestad de nombrar altos cargos con personas muy cercanas al entorno de los líderes socialistas". "Eso es con lo que me quedo", ha recalcado.