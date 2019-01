Paterna anuncia un recurso contra la inadmisión de Medio Ambiente de Intu Mediterrani

El Ayuntamiento de Paterna recurrirá la resolución de inadmisión de la solicitud de evaluación ambiental del sector terciario Intu Mediterrani emitida por el servicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la conselleria de Medio Ambiente.

Así lo anunciaba este miércoles después de recibir la notificación de este órgano autonómico por el que desestima la solicitud que realizó el consistorio paternero el pasado mes de agosto en la que pedía a este Servicio que realizara el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica necesario para el desarrollo del sector terciario del complejo comercial Intu Mediterrani en Paterna.

Sobre esta inadmisión, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha afirmado que “desde el Ayuntamiento se van a presentar las alegaciones oportunas para subsanar cualquier tema técnico que plantee la conselleria de Medio Ambiente” y ha recordado que “se trata de un proceso largo y costoso”

Asimismo, el primer edil ha incidido en que “estamos ante un proyecto que trae a Paterna y a la Comunitat Valenciana, según sus promotores, una inversión de 860 millones de capital británico, 8.000 puestos de trabajo y la garantía de regeneración de un territorio 100% privado que ya el Plan de Acción Forestal de la Comunitat (PACFOR) de 2013 decía que no tiene ningún valor forestal”.

En este sentido, Sagredo ha recordado que“el verdadero pulmón del área metropolitana es el bosque de La Vallesa” y ha pedido “seriedad y rigor en este asunto, que no se convierta en una batalla electoralista y que se ponga por encima de todo los intereses de los paterneros y de los valencianos”.

"Era un proyecto mucho peor"

Tras conocersd que la Generalitat volvía a tumbar el proyecto, Compromís per Paterna ha asegurado que no se sorprende de la decisión asegurando que este nuevo proyecto presentado “era un proyecto mucho peor que el que ya quedó tumbado. No tenía ni jefe ni pies que se volviera a presentar un proyecto técnicamente peor que el primero que ya presentaron, con más deficiencias técnicas y sin solucionar ninguno de los problemas técnicos que supusieron que fuera tumbado en aquel momento. Siempre hemos dicho que este segundo proyecto parecía que estaba hecho en cuatro tardes", han asegurado fuentes de la coalición.

Desde Compromís han subrayado que "era muy evidente que los técnicos de Conselleria, responsables de dar el visto bueno al proyecto, tumbarían este segundo intento de la multinacional, pues en el nuevo proyecto no habían enmendado uno de los principales problemas como es la reserva de distancias en la CV-35. Una cuestión que nunca ha tenido el visto bueno del Ministerio de Fomento".