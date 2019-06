Pedro Sánchez descarta asistir a la investidura de Ximo Puig por las tensiones en el cierre del pacto

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no asistirá este domingo a la investidura de Ximo Puig en las Corts. Las tensiones internas entre PSPV, Compromís y Unides Podem provocaron la falta de acuerdo entre las fuerzas que han firmado el Botànic II, y esto ha alargado más de lo previsto en el tiempo la firma del pacto que finalmente se ha conseguido 'in extremis', lo cual ha hecho saltar la cita de la agenda del presidente.

Fuestes del Gobierno valenciano no dan todavía por descartada la presencia de Pedro Sánchez en la cámara autonómica. No obstante fuentes del partido socialista sí que dan por hecha su ausencia por la premura de la organización de la presencia, dado que Ximo Puig no tenía asegurada la investidura a mitad de semana, y era muy arriesgado programar la visita a València.