Estañ (Podemos) a Ximo Puig: "Ya no vale no robar, la ciudadanía necesita cambios tangibles"

Podemos considera la valoración del president, Ximo Puig, demasiado triunfalista. La legislatura, dicen, es una revolución comparada con la etapa del PP, pero insuficiente para atender las demandas de la ciudadanía más vulnerable. “Algunos indicadores económicos han mejorado, pero seguimos teniendo la misma precariedad, temporalidad y economía sumergida dados los pocos avances”, criticaba el síndic Antonio Estañ.

La formación morada tiene la difícil tarea de estar en el medio: no son Gobierno, pero no son oposición; un pie en el Pacto, otro en la calle; no pueden hacer un discurso demasiado triunfalista, tampoco pasarse de críticos -y darle sus argumentos al PP- y tienen la llave para aprobar los presupuestos o tensar la cuerda.

En esta línea, Estañ ha sacado la lista de deberes incumplidos del Consell, de los cambios incompletos, jugando entre el elogio y el reproche. “No podemos entender que no se haya creado un censo de vivienda pública de la Generalitat. En su política de vivienda ni siquiera hay un mapa”, criticaba, por ejemplo, a propósito de uno de los anuncios del president para paliar los problemas relacionados con el precio del alquiler. El síndic reprocha al president que las decisiones empresariales tengan demasiado peso en el pleno de Gobierno: "No se puede apoyar a la vez a las Pymes y a pelotazos como Puerto Mediterráneo", considera.

Los morados tienen esperanza en que el cambio de Gobierno sirva para obtener una serie de mejoras para el territorio valenciano. Aunque se llegó tarde y el Constitucional anuló parte de la ley de vivienda, creen que es posible salvar la ley de pobreza energética, clave con el invierno cera.

La formación morada también ha tenido espacio para plantear sus propuestas para lo que queda de legislatura. Entre los anuncios está la propuesta de una ley para integrar los presupuestos de las diputaciones provinciales en la Generalitat. Una propuesta similar a la que intentó el Consell en su día con los decretos de Coordinación, que fracasó.

Podemos pretende mantener elevado el listón de exigencias de esta legislatura y considera insuficiente diferenciarse del anterior Ejecutivo por la corrupción, que no consideran del todo enterrada. “Aun hay que apartar al brazo empresarial de la Gürtel de la contratación pública y a Camps de las instituciones”, recordaban. “Estamos al final de la legislatura de transición entre dos procesos. Ya no vale no robar, la ciudadanía necesita cambios tangibles que respondan a sus necesidades actuales”.