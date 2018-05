Podemos estudia personarse en la investigación por la financiación del PSPV en Gandia y Benidorm

Podemos estudia personarse en las causas abiertas por la presunta financiación irregular del PSPV para obtener toda la información que no han facilitado. Los morados avisaron la semana pasada de que la autoevaluación de socialistas y nacionalistas no les convencía y que veían muchas lagunas, planteando incluso una auditoría externa de sus cuentas. Este martes, el portavoz Antonio Estañ ha advertido que se plantean la vía judicial para conocer de primera mano las supuestas irregularidades cometidas en Benidorm y Gandía.

Cuatro juzgados investigan si la agencia de comunicación Crespo Gomar, que hizo la campaña del PSPV, actuó como Gürtel . El juzgado de Valencia consideró que el supuesto delito electoral, es decir, la financiación ilegal de las campañas del PSPV y del Bloc en 2007, al que inicialmente también se investigó, está prescrito y que otros no eran de su competencia.

Los socialistas, por el momento, parece que se han llevado la peor parte, ya que dos juzgados de Madrid investigan adjudicaciones de contratos en el Ministerio de Sanidad y en el de Vivienda, mientras que los supuestos delitos del Bloc estarían prescritos. Así pues, los de Estañ no podrían personarse respecto a los nacionalistas porque no hay investigación abierta.

Estañ, quien ha señalado que es una posibilidad, asume que esto implica no tener demasiada confianza en sus socios de Gobierno. No osbtante, considera que la tercera pata del Pacto del Botánico debe ser "implacable en cualquier sombra de corrupción" porque las dudas sobre dos formaciones que lo componen "ponen en juego la legitimidad del Botànic". El portavoz de la formación morada crítica que los socialistas apelen al desconocimiento del modus operandi de parte del partido porque no corresponda a su federación, como es el caso de Benidorm. "No conviene ni al Consell ni al Botànic que esto se alargue", ha señalado.

El grupo parlamentario insiste en la creación de una comisión de investigación de las cuentas de PSPV y Bloc que esclarezca qué papel cumplía la agencia Crespo Gomar y que no impida las pesquisas sobre la financiación del PP y el Caso Taula.