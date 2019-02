La candidatura de Puchades a las primarias de Compromís en València complica a Fuset y Galiana repetir como concejales

Ferran Puchades, el hoy Secretario Autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ha anunciado que presenta su candidatura a las primarias de Compromís para formar parte de la lista municipal al Ayuntamiento de València. Este paso adelante de Puchades supone un problema más para los actuales concejales Pere Fuset y Carlos Galiana, dado que les complicaría -dentro de la política de paridad en cremallera de la lista- el repetir a alguno de los dos puesto que el secretario autonómico cuenta con el apoyo de la oficialidad del Bloc.

És temps de #Primàries2019 a Compromís i done el pas per presentar la meua candidatura per formar part de la llista municipal de València. Entre tots i totes hem de fer imparable el canvi que anem fent i crec que hi puc ser útil per formar un equip capaç i solvent per afrontar-lo pic.twitter.com/gHcm46vDQJ