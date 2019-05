Puig: "La realidad de Alicante permite un gobierno a la europea" sin Vox

El 'president' de la Generalitat en funciones y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha llamado a "intentar romper la política de bloques" en España y especialmente en el caso de la provincia de Alicante, donde "la realidad política permite un gobierno a la europea, como haría (Emmanuel) Macron o (Angela) Merkel -presidentes de Francia y Alemania-: sin la extrema derecha".

Para conseguirlo, ha vuelto a instar a Ciudadanos (Cs) a que no pacte con Vox la Alcaldía de Alicante y apoye a los socialistas mediante "un acuerdo de las fuerzas de progreso". La formación 'naranja' se convirtió el 26M en llave de gobierno al poder respaldar con sus cinco ediles un ayuntamiento liderado por el PP o el PSPV.

Puig ha pedido así a Cs que "no permita ni consienta que la extrema derecha condicione el Ayuntamiento de Alicante". "Cuando se empiece a hablar, si hay buena voluntad, estamos dispuestos desde luego a actuar con la máxima generosidad", ha recalcado en declaraciones a los medios tras una recepción a jugadores de pilota valenciana, preguntado por si el PSPV estaría dispuesto a dar la Alcaldía a Ciudadanos.

Ha extendido este punto de vista tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Alicante, pues considera que "es muy importante que la extrema derecha no condicione ninguna institución". Eso sí, ha remarcado que la negociación está en un momento inicial y que el PSOE tiene clara esa dirección "con total transparencia y legitimidad".

Ante la otra opción en Alicante, un pacto Cs-PP para un gobierno en minoría, ha defendido que "cada uno puede plantearlo como le interese" y ha criticado que "aquí el PP se ha abrazado permanentemente a la extrema derecha".

En este contexto, ha emplazado a Cs a que "si se quiere separar de esa posición seguidista con la extrema derecha como hace el PP hay otra opción: hablar con el PSOE e intentar conseguir que no condicione el futuro de Alicante".

"Me asustaba mucho volver a las dos Españas"

En clave nacional, Puig cree que Cs sigue una "postura razonable" al no marcar una línea roja al PSOE. "Hay que intentar soluciones transversales, es lo que le interesa a la sociedad; esto no es un país maniqueo ni tiene porque serlo", ha aseverado, y ha afirmado que le "asustaba mucho eso de volver a las dos Españas", algo que "no tiene ningún tipo de sentido".

Sobre si ve más probable a Cs que Podemos como socio en España tras los resultados del 26M, ha puntualizado que "el presidente del Gobierno -y del PSOE, Pedro Sánchez- es quien tiene toda la legitimidad". "Él también ha expresado su primera opción: un gobierno lo más estable posible para avanzar en los temas que más nos interesan, como la financiación autonómica", ha subrayado.