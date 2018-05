Ricardo Costa señala que Francisco Camps quería que Orange Market organizara sus actos como presidente del PP valenciano

El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha afirmado este jueves que ni participó en la contratación ni tomó "ninguna decisión" sobre cómo organizar el congreso nacional que el PP celebró en Feria Valencia en 2008 a propuesta de Francisco Camps y en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente del partido.

La decisión se tomó, según declaraciones de anteriores comparecientes, en una cena entre el extesorero Luis Bárcenas, Francisco Camps y su jefa de gabinete, y el propio Costa. Según el popular, en la cena sólo se habló de traer el cónclave a Valencia y su compromiso se limitó a movilizar a la militancia para el acto de clausura. "Yo no tengo constancia de que se asumiera el compromiso", ha dicho al ser preguntado por si el PP valenciano prometió que pagaría la factura de medio millón de euros que finalmente ordenó pagar un juez a la dirección nacional por el citado evento. No obstante, no descarta que se diera una conversación entre Camps y Bárcenas previa o posterior a su presencia en la cita. "El presidente del partido no pide permiso al secretario general, ni al vicesecretario", ha añadido más tarde.

Costa, bien entrenado en interrogatorios judiciales, ha ido trasladando la responsabilidad a Camps, entonces presidente del partido, sin decir su nombre. "Presidencia quería que Orange Market organizara los actos del partido. Yo llamaba a los secretarios provinciales para decir que la empresa que iba con el presidente era Orange Market" ha dicho preguntado por si participó en el intento de expansión de la empresa de la filial de la Gürtel por la Comunitat Valenciana. Álvaro Pérez intentó hacerse con la organización de actos en las diputaciones de Castellón y Alicante que sus dirigentes rechazaron.

Costa ha añadido que también se comentó en esa reunión que la dirección nacional iba a abrir un concurso para decidir qué empresa organizaba el congreso -en el que finalmente la elegida no fue Orange Market, sino la empresa de su cuñada-. También ha negado haber recibido orden alguna sobre no contratar con Orange Market, porque, de haberse dado, hubiera cesado la relación.

Durante su comparecencia en la comisión de las Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, se ha remitido en numerosas ocasiones a su declaración en la Audiencia Nacional, en especial cuando ha sido preguntado por la financiación ilegal del partido.