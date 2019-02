Rodríguez Zapatero: "El 28 de abril se vota entre la España de derechas y la España de derechos"

"El 28 de abril se votará entre una España de derechas o una España de derechos; entre la convivencia y la crispación; entre la igualdad y los machistas; entre los viejos recortes y los nuevos derechos". Así de contundente se mostró este domingo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, a arropar al candidato del PSPV a la alcaldía de Sagunto, Darío Moreno, quien aspira a recuperar un ayuntamiento que los socialistas no dirigen desde 2007, entonces con Gloria Calero al frente del gobierno municipal.

El expresidente considera "acertada" la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones después de que el Gobierno no haya conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Esto demuestra la "hipocresía de la derecha", que ha venido reclamando la convocatoria electoral. En cuanto a los partidos independentistas, ha apuntado que necesitan "un periodo de reflexión interna".

Rodríguez Zapatero, tirando de ironía, cargó contra las "derechas nuevas" a las que une "la nostalgia" y que cantan "las mismas canciones". Así, mientras evitó dar protagonismo a Vox, el expresidente socialista criticó la falta de lealtad con el Gobierno de Pedro Sánchez de un PP "... sin complejos" y de Ciudadanos de un Albert Rivera "hiperconstitucionalista, la Constitución empezó con él".

También recordó la "página tan lamentable" que protagonizó el PP valenciano al frente de la Generalitat, una etapa que considera que hay que "enterrar en un baúl", al tiempo que les invitó a "hacer penitencia, que va con sus convicciones".

La derecha "se ha equivocado de enemigo"

Ximo Puig también defendió la convocatoria electoral "por coherencia" después de una moción de censura que se hizo "frente a la corrupción". El líder de los socialistas valencianos cargó contra PP, Ciudadanos y Vox, "el tridente que dirige Aznar", y les advirtió: "La derecha se ha equivocado de enemigo con las mujeres, que aún hoy están discriminadas". "Sin feminismo no hay democracia", aseguró el president de la Generalitat, para quien tras la movilización del 8 de marzo pasado "ha salido toda la caspa, e incluso han hecho un partido de eso".

"España es como es, no como algunos desde Madrid quieren que sea", sentenció el dirigente valenciano, quien reivindicó: "ni recentralización, ni soberanismo". Además, criticó al PP por utilizar grandes banderas "para tapar la corrupción".

Puig reivindicó el Gobierno del Botànic que dirige: “Ni los gritos, ni la descalificación, ni el fanatismo pueden ocultar los avances políticos, sociales y económicos que hemos conseguido en la Comunitat” y lamentó que la no aprobación de los Presupuestas tenga un coste de 1.400 millones de euros para los valencianos. Así mismo, insistió en la necesidad de una mejor financiación, unas mayores inversiones y en recordar la deuda histórica que el Estado tiene con los valencianos.

"No entrar en el juego" de los insultos y la crispación

Por su parte, Darío Moreno advirtió: "Vais a escuchar de todo en estos meses, pero yo os pido que no entréis al juego", y defendía: "Tenemos un proyecto ilusionante entre manos, y eso hacía tiempo que no lo vivíamos. Vamos a contar nuestras iniciativas". El candidato del PSPV en Sagunto hizo un llamamiento a desterrar "de una vez los insultos y la crítica destructiva, elementos que no aportan nada a la gente de a pie, que no ayudan, que solo frenan los proyectos de cambio. Nosotros tenemos que mirar más allá, seguir la estela del Presidente Zapatero y proponer, proponer y proponer".