Rosa Pérez Garijo será la nueva coordinadora general de una Esquerra Unida partida por la mitad

Este fin de semana, Esquerra Unida tendrá nueva coordinadora general. Será la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, que relevará en el cargo a David Rodríguez seis meses después de que éste perdiera la confianza de su ejecutiva por su polémico viaje a Cuba con motivo del funeral de Fidel Castro financiado con fondos públicos de la Diputación de Alicante. Sin embargo, Pérez Garijo se enfrenta al reto de dirigir una organización que sigue partida por la mitad, como demuestra el hecho de apenas cuenta con el respaldo del 51% de los representantes del Consell Política Nacional, que está previsto que se reúna este sábado por primera vez con todos sus miembros elegidos.

El equilibrio de fuerzas ha quedado finalmente, tras la celebración de los congresos comarcales que concluyeron el pasado jueves con los cónclaves en el Camp de Morvedre y la Foya de Buñol, en 62 representantes para la diputada provincial y concejala en Catarroja (los 30 logrados el pasado mes de febrero más 32 salidos de las 27 citas comarcales), 51 para la exconcejala valenciana Rosa Albert (26 más 25) y 7 del alcalde de Polinyà de Xúquer, Òscar Navarro (a los cuatro que obtuvo en febrero se le tienen que sumar otros tres de los procesos comarcales).

Los 62 representantes de Pérez Garijo le confieren una mayoría que necesitaba para asegurarse la dirección de EUPV, ya que en febrero la candidatura oficialista del PCPV unió sus fuerzas a la de Glòria Marcos para forzar un empate y evitar la elección de la nueva líder.

Pérez Garijo ya puso sobre la mesa, antes de conocerse los resultados de los congresos comarcales, una propuesta de ejecutiva "integradora" que estaría compuesta por un total de 23 miembros -doce de la opción ganadora, incluida la coordinadora general, y once para la lista de Rosa Albert-, una opción que todavía no ha encontrado respuesta. "Hay que ponerse a trabajar", explican desde la candidatura de la diputada provincial, quienes consideran que no se puede perder "ni un minuto" cuando queda un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas.

No obstante, el Consell Polític Nacional de este sábado se prevé que sea intenso, e incluso existe la posibilidad de impugnación por parte de la opción continuista, que ha criticado duramente la "intrusión" de la dirección de Izquierda Unida en el proceso de elección de la nueva ejecutiva de EUPV. "Nos cambiaron las reglas a mitad de partido", han denunciado. Así, unos y otros reconocen que todavía podría pasar "cualquier cosa" de cara al futuro de la formación de izquierdas.