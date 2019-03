El ‘dedazo’ de Teodoro García Egea designa a Emilio Bascuñana candidato del PP en Orihuela

Como si fuera un jefe de Estado o una autoridad de otro país, el alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, ha recibido ‘con honores’ al secretario general del PP de Pablo Casado, Teodoro García Egea. En una ceremonia donde ha reinado la confusión entre el cargo institucional que atesora Egea, diputado nacional, y su cargo orgánico, el primer edil ha agasajado a su compañero de filas como recompensa al apoyo explícito que le he brindado para ser el próximo candidato a la alcaldía pese a que esta designación haya estado pendiente de un hilo tras desvelar este medio que había estado seis años sin cobrar en su etapa como asesor de la dirección territorial de Sanidad.

“Yo creo que Emilio ha hecho una gran labor como alcalde y la va a seguir haciendo como candidato”, ha dicho Egea en una posterior rueda de prensa en la sede del PP de Orihuela. De esta manera confirmaba lo que era un secreto a voces, que ha sido el empeño de Casado y sobre todo de su número dos el que permitirá a Bascuñana ser el cabeza de cartel, en contra de la decisión tomada por la agrupación local de que el número uno de la lista sea el presidente local, Dámaso Aparicio, y el órgano regional de Isabel Bonig, máxima competente según los estatutos, aunque anulada por Génova en esta cuestión.

Sin embargo, este hecho no lo ha querido obviar el propio Egea quien ha dejado claro que su ‘dedazo’ era a su juicio “una mera opinión personal” pues está en manos del comité electoral local y autonómico “la decisión de elevar dicha candidatura”. Candidatura que tendrá a Aparicio como número dos con billete seguramente en la Diputación de Alicante, representada en el día de hoy por su presidente César Sánchez tanto en la visita al Ayuntamiento como en rueda de prensa en la sede del PP.

Y es que Teodoro García Egea ha venido este lunes a Orihuela primero en calidad de diputado nacional de una cámara ya disuelta. Este hecho no ha impedido a Bascuñana recibirlo como un dignatario que ha molestado a formaciones como Cambiemos, que ha criticado “el modo en que el PP usa las instituciones”. En opinión de la formación de izquierdas, "Bascuñana está yendo demasiado lejos y, otra vez, vuelve a confundir su interés privado con el interés público, del mismo modo que confunde el Ayuntamiento de Orihuela con la sede de su partido".

En concreto, Cambiemos ha criticado que "el número 2 del PP nacional haya sido invitado a la Sala del Oriol, uno de los espacios más importantes de nuestro municipio, para firmar el libro de Honores y Distinciones. Un honor que le ha sido concedido única y exclusivamente en virtud de su cargo dentro de su partido". Además, también ha estado presente en dicho acto el presidente del PP Provincial Pepe Císcar.

“El problema –aseguran- no son las rancias creencias del señor García Egea, sino el hecho de que se le ha concedido un ‘Honor municipal’ únicamente en virtud de un interés personal del alcalde y su partido político. No estamos ante el caso de un Ministro o Conseller que, con independencia de su militancia política, viene de visita en el ejercicio de sus funciones o representación institucional, sino ante una firma del libro de Honores en el contexto de una gira política del PP. Por eso reiteramos, el problema no es que un dirigente político de otro signo reciba, eventualmente, una distinción, el problema es que no hay ningún motivo institucional o de interés general que lo justifique", según explican en un comunicado.

Además, la formación con representación municipal echa en cara a Bacuñana que los portavoces de la oposición no han sido formalmente informados de esta visita”. “Es increíble que, por ejemplo, el PP impida a los grupos de la oposición usar espacios como la Sala de Prensa, mientras ellos utilizan la Sala del Oriol para actos de partido", han concluido.