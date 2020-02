"València puede con 5.000.000 de contenedores y más": una campaña del puerto 'vende' las bondades de la ampliación entre los escolares

"Hoy mis hijas han ido de visita al Puerto de Valencia. Por lo que se ve, consideran oportuno [la Autoridad Portuaria (APV)] hacer apología de la ampliación a niños de la escuela de Pinedo, amenazada por el puerto y por el cambio climático. Todo muy Ok".

Así denuncia un padre en redes sociales el hecho de que la APV haya obsequiado a los niños que visitaron las instalaciones portuarias con unos vasos en los que se puede leer un mensaje en favor de la controvertida ampliación norte sobre un dibujo de Ortifus: "València puede con 5.000.000 de contenedores y más". "El mensaje es tan aberrante que no sé ni por dónde comenzar", explica este padre en un tuit dirigido al alcalde de València, Joan Ribó.

València pot amb 5.000.000 de contenidors i més... El missatge és tan aberrant que no sé ni per on començar. @joanribopic.twitter.com/jtzmcEI20Y