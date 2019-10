Vicent Soler explicará los recortes de la Generalitat este martes en las Corts

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, comparecerá el martes en Les Corts para explicar los detalles del plan de ajuste de la Generalitat, y el jueves se votará la propuesta de una comisión de investigación sobre las acciones del president de la Generalitat en un grupo editorial y la quita del IVF a ese grupo.

La actividad parlamentaria de la semana comienza el lunes con la reunión de la comisión de Peticiones, que dará cuenta y tramitará la candidatura de Ángel Luna como Síndic de Greuges, como paso previo para que pueda proponerse al pleno su elección.

El martes se reunirá la comisión de Economía, en la que el conseller Soler informará del detalle del ajuste presupuestario de 364,7 millones de euros que el Consell ha presentado al Ministerio de Hacienda, dentro del Plan Económico Financiero reclamado por el Gobierno central para poder recibir el Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario.

También el martes, en la comisión de Obras Públicas comparecerá el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martrínez Dalmau, para explicar la situación del derribo del edificio situado en la avenida José Ortiz, 167 de Almassora (Castellón).

Asimismo, se debatirá una propuesta de Compromís que pide reclamar al Gobierno central la aceleración de los trabajos y estudios del Corredor Mediterráneo referidos a la implantación del ancho estándar entre La Encina y Xàtiva y la construcción del tercer hilo ferroviario entre La Encina y el puerto de Alicante.

El pleno debatirá el miércoles varias propuestas, como una del PP que pide que se retire el requisito de que haya un segundo médico en los festejos de 'bous al carrer' y a la que el PSPV ha anunciado su apoyo, ya que la legislatura pasada ambos grupos presentaron una propuesta conjunta sobre este asunto, pero no dio tiempo de debatirla.

También se debatirán iniciativas relativas al cierre este verano de playas del litoral valenciano, la implantación de la política lingüística del Consell, y la aplicación de la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat.

La sesión plenaria del jueves comenzará con la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, tras lo que se procederá a la elección del síndic major de Comptes, cargo para el que se propone de nuevo a Vicent Cucarella, quien desempeña estas funciones desde mediados de 2016.

A continuación se decidirá si se tramita una iniciativa del PP para modificar la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2019, con el objetivo de delimitación del número de personal eventual y altos cargos de la Generalitat.

Los populares proponen que mientras la Comunitat no cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaría fijado por el Gobierno, el personal eventual al servicio de la administración de la Generalitat no supere el número máximo de 74 puestos, y que los altos cargos no exceda de 89.

En último lugar se votará la propuesta de Ciudadanos de crear una comisión de investigación para determinar si hay conflicto de intereses en el president de la Generalitat por la quita del IVF al grupo editorial del que Ximo Puig posee acciones y si este ha incurrido en incompatibilidades.

Ciudadanos sostiene que es "preocupante que el president tenga intereses en medios de comunicación que reciben el mayor importe de publicidad institucional y que incluso le dan rédito vía dividendos", por lo que reclama que se aporte "luz", mientras que el Botànic no ha adelantado el sentido de su voto.