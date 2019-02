Ximo Puig a Isabel Bonig : "La triple alianza de las derechas y los independentistas nos ha robado a los valencianos 1.400 millones de euros"

El debate sobre los fallidos Presupuestos Generales del Estado ha tenido su hueco en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ante las preguntas de la líder del PP, Isabel Bonig, el president ha reprochado: "La triple alianza de las derechas y los independentistas nos ha robado 1.400 millones a los valencianos".

El equipo del president calcula la suma entre las inversiones en infraestructuras, la deuda de La Marina, el déficit, los pagos al sistema de dependencia y otros convenios sujetos a la aprobación presupuestaria.

La líder del PP ha reprochado al president que no acudiera a la manifestación contra Pedro Sánchez del domingo, una convocatoria, según la popular, "en defensa de la unidad de España". "No puede ser presidente quien no cree en esta tierra", ha considerado Bonig, en lo que Puig ha calificado como "una campaña permanente para vincular al Gobierno con no se sabe muy bien qué".

En su réplica, el president ha ironizado: "Si la unidad de España la tienen que defender 50.000 personas, qué mal está España. España es más que ustedes". Con esta actitud, demuestran "sectarismo y fanatismo", ha considerado.