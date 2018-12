Ximo Puig se reúne con Pablo Iglesias tras la aprobación de los Presupuestos valencianos

El líder de Podemos ha llenado a más no poder su agenda este miércoles en Valencia. Con el Consejo de Ministros en Cataluña en el foco mediático, Pablo Iglesias se ha trasladado a la capital valenciana para presentar su libro con el periodista Enric Juliana. De la mano del director adjunto de La Vanguardia se ha reunido con el president de la Generalitat, Ximo Puig, en un encuentro sobre el que el Palau no ha querido dar detalles. Desde la formación morada han explicado que la reunión era de carácter privado, no político, en una serie de contactos amistosos.

Sí ha sido político el encuentro de Iglesias con la dirección valenciana de Podemos y con los cabezas de lista de la Comunitat Valenciana para las elecciones autonómicas. El secretario general considera que el territorio es estratégico para ganar las elecciones generales y que su formación debe acudir a la convocatoria con ese fin.

En la reunión han estado presentes Antonio Estañ, secretario general, Rubén Martínez Dalmau, candidato a la presidencia, además de Fran Casamayor, secretario de Organización Adjunto de Podemos, las diputadas en las Corts Valencianes Irene Gómez, Beatriu Gascó, Cristina Cabedo y Ferran Martínez y Pilar Lima, números 1 y 2 por la circunscripción de València.