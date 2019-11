Ximo Puig, "absolutamente convencido" de la legalidad de las ayudas a empresas de su hermano, ve una "operación política"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado este miércoles "absolutamente convencido" de que las ayudas al valenciano concedidas a empresas de comunicación en las que participa Francis Puig -hermano del jefe del Consell- "se dieron de acuerdo a la normativa". Asimismo, ha asegurado que cree que se trata de una "operación de carácter político", con la que la oposición trata de "erosionar al president".

"Creo que se equivocan", ha añadido Puig en referencia a las denuncias del PP y el resto de partidos de la oposición y en atención a los medios tras recibir en audiencia al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott.

Así ha respondido Puig a preguntas sobre el expediente sancionador abierto por la Conselleria de Economía a cuatro mercantiles, entre ellas empresas de comunicación en las que participa Francis Puig, tras observar "indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia" en el marco de una licitación pública para la contratación de un servicio de recursos audiovisuales.

Sobre dicho procedimiento, el jefe del Consell ha dicho no tener "ni la más remota idea". "Y en cualquier caso, todo eso forma parte del funcionamiento de la administración y no tengo nada más que decir. Hay que hacer las cosas bien siempre. Yo tengo confianza absoluta en los funcionarios de la Generalitat y en la justicia y se actuará en correspondencia", ha manifestado.

"En cualquier caso, -ha continuado Puig- creo que intentar trasladar permanentemente a la opinión pública esta situación en algunos aspectos, sinceramente, es complicado de entender, pero respeto que cada uno hace la oposición como quiere".

En cuanto a si las subvenciones de fomento del valenciano beneficiaron a su hermano y si se dieron respetando la legalidad, el president ha enfatizado: "Estoy seguro de que se dieron de acuerdo a la normativa. Estoy absolutamente convencido".

En este sentido, ha afirmado que "cualquier ayuda que se dé a una empresa está valorada por técnicos de la Generalitat" y ha asegurado que confía "plenamente" en dichos trabajadores públicos, "que son quienes deciden". Por ello, en opinión de Puig, "esta es una operación de carácter político".

"Erosionar al presidente"

"El PP y otros grupos de la oposición piensan que esa es la manera de erosionar al presidente. Creo que se equivocan, que no es aquello que corresponde al hecho de la oposición, pero yo no he tenido nada que ver con estas ayudas ni con ninguna decisión respecto a estas ayudas", ha apuntado.

En esta línea, Puig ha sostenido que "sabe todo el mundo que han sido funcionarios (quienes han decidido sobre las ayudas)" y que "si algo, en algún momento, no se ha hecho correctamente tendrá la correspondiente sanción administrativa o judicial si corresponde y hasta ahí ha llegado la historia".