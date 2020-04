Ximo Puig insiste en una desescalada territorial por departamentos de salud: "La vida no discurre dentro de una provincia"

"La vida no discurre dentro de una provincia". Así ha defendido el president Ximo Puig la propuesta de la Generalitat de desarrollar la desescalada por departamentos de salud en la Comunitat Valenciana en lugar de seguir el criterio provincial marcado por el Gobierno en las directrices aprobadas este martes en el consejo de ministros: "No es el más acorde". El jefe del Consell ha defendido el criterio de "eficiencia" en la gestión y ha advertido de situaciones "ridículas", como que no se pueda transitar de un pueblo a otro "que tengan unidad económica y sanitaria".

"Una provincia como Alicante, por ejemplo, tiene una diversidad extraordinaria y en sí misma es más grande que muchas comunidades autónomas", ha puesto como ejemplo el president, quien ha insistido en que con su propuesta el Consell "no hace una enmienda a la totalidad, sino que habla de eficiencia, de mejorar la cotidianeidad de las personas".

La Generalitat va a insistirle al Gobierno central, tal y como también ha señalado este miércoles la consellera de Sanidad Ana Barceló, poder desarrollar el desconfinamiento tomando como referencia los departamentos de salud, una propuesta que se trasladará de nuevo a la comisión Interterritorial que se celebra con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Una postura que Puig cree que cuenta con el aval del resto de grupos de las Corts Valencianes.

La división por departamentos de salud da una mejor respuesta "a lo que es básico", como la disponibilidad de las UCI ante un hipotético rebrote o el refuerzo de la Atención Primaria, ha señalado Puig, quien ha puntualizado que la situación de todos los departamentos no es la misma, como es el caso de la Vega Baja, con una menor afección. No obstante, ha insistido en que habrá que hacer un estudio general.

El president, quien considera el marco establecido por el Ministerio como "aceptable y razonable", insta al Ejecutivo "espacios de 'cirugía fina' que se pueden aplicar en lo territorial y en lo sectorial", así como también ha reivindicado, "desde la unidad de acción" que los indicadores del Gobierno sean "objetivables, claros y comunicables para que haya la menor confusión y disfunción".

"Pasar pantalla" en diez días

Ximo Puig ha reiterado que, con todas las precauciones y prudencia, la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación en la que "en diez días estaría en condiciones de pasar de pantalla" de acuerdo a los criterios que ha publicado el Gobierno.

El Consell también planteará en la Interdepartamental una propuesta sobre la distribución horaria para que no se produzcan aglomeraciones de personas, como "pudo pasar" el pasado domingo en algunos tramos del Jardín del Turia con motivo del primer día de salida de los niños.