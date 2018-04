Los alcaldes de Xàbia y Benissa declaran como imputados ante la Justicia

La actualidad política de la Marina Alta tendrá este viernes triple cita con los juzgados de Dénia. En primer lugar, los alcaldes de Xàbia, el socialista José Chulvi, y de Benissa, Abel Cardona, de Reiniciem, declararán como investigados. Chulvi, que también es secretario general de los socialistas alicantinos, está citado después de una denuncia que le presentó Ciudadanos desde Alicante por fraccionar una docena de contratos para servicios y trabajos del ayuntamiento en 2016 por valor de 521.000 euros. Cs acusó al alcalde de utilizar esta práctica para eludir los controles de intervención haciendo ver que se trataba de contratos menores.

Chulvi negó las acusaciones y acusó a la formación naranja de desconocer cómo funcionan los ayuntamientos. Matizó que estos en ocasiones se aprueban contratos con reparos de Intervención ante situaciones de urgencia. En cuanto a la acusación de fraccionar contratos, replicó que no son contratos, que estarían avalados por los técnicos, sino facturas.

El alcalde xabienc confía por eso en que la denuncia se archive cuanto antes porque se trata de un asunto administrativo y no de corrupción. Y lo mismo sostiene el primer edil de Benissa, Abel Cardona, que en este caso comparece por una denuncia presentada por el sindicato CSIF de prevaricación continuada por no expedientar a un policía que le prestó el uniforme a un amigo para disfrazarse en las fiestas. Los hechos ocurrieron durante los Moros y Cristianos de 2017 y el alcalde de Benissa decidió no abrir expediente informativo al funcionario y optó por limitar las consecuencias a un “apercibimiento oral”.

Además, un tercer alcalde de la comarca, Javier Scotto, del PSPV, también acudirá a la sede judicial del Palacio de Torrecremada, pero en este caso como testigo y en su condición de edil de Seguridad Ciudadana de Dénia. Scotto testificará por la ampliación de denuncia contra el policía local que le profirió insultos homófobos y llevó al pleno una camiseta con un lema que atentaba contra su opción sexual.