El único diputado de Esquerra Unida en el Congreso pide el boicot a las primarias

La Corriente de Independientes de EUPV, en la que se encuentra el diputado en el Congreso Ricardo Sixto, ha anunciado que no participará en las primarias para las candidaturas autonómica son una "tomadura de pelo".

Desde esta corriente se explica que el proceso, "que debía ser la culminación de un proceso desde la base con unas primarias abiertas se ha convertido en una ratificación de unas candidaturas pactadas en 'mesa camilla' donde no está representada toda la pluralidad de Esquerra Unida". Esta corriente interna denuncia así el pacto alcanzado por las dos candidaturas que optaron a liderar la formación, la encabezada por Rosa Pérez Garijo (la ganadora) y la de Rosa Albert.

Este proceso comienza este lunes 10 de diciembre hasta el viernes 14 para ratificar las tres candidaturas (una por provincia) vía online, y se completarán el domingo 16 con el voto presencial.

Ricardo Sixto, impulsor de esta corriente antes del proceso para la elección de la coordinadora general para intentar influir en las decisiones de la coalición porque "no se trabaja la pluralidad", ha denunciado que con estas primarias. "es la primera vez que ni siquiera se han convocado los Asambleas locales y comarcales para que puedan hacer propuestas de candidatos y candidatas, nadie ha tenido posibilidades de hacer aportaciones a excepción de las dos partes que han pactado estas candidaturas". Además, añade que "estos que proclamaban más participación resulta que están haciendo justo lo contrario. Hasta hoy siempre habíamos tenido la posibilidad de votar en lista abierta y ahora simplemente pretenden que demos un cabezazo. No es más que un pacto cupular sin debate político".

"No es la primera vez que denunciamos el procedimiento utilizado por la dirección, hemos vuelto a pasar del debate en las asambleas a la organización del click. Esta no es nuestra cultura política y es evidente que nuestra militancia no responde a este tipo de procedimientos", dice Sixto.

Para el diputado "el problema es que por primera vez, la dirección no ha estado capaz ni de trabajar con la pluralidad, que siempre ha sido una característica muy importante de EUPV, ni de trabajar con la militancia, ni respetar el sistema de votación tal como marcan nuestros estatutos".

Ante esta situación la corriente ha pedido a los afiliados y simpatizantes "que se opte por la abstención activa, no participando en esta farsa, en la que, de nuevo, se ataca la democracia interna de nuestra organización". "Así no se construye confluencia ni se anima a la participación activa en los procesos electorales", concluyen.

Cabe destacar que los problemas internos dentro de Esquerra Unida este año se han saldado también con la pérdida de una dirigente histórica, Gloria Marcos, que tras 32 años abandonaba la formación por su nuevo modelo "centralizador, jacobino y vertical" y por "diluir" la formación dentro de Podemos.