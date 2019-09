Los dirigentes del Bloc justifican el pacto con Más Madrid para combatir el voto dual que les restó más de 250.000 votos en las generales del 28A

Los dirigentes del Bloc -principal partido de Compromís- Àgueda Micó y Joan Baldoví han remitido una carta a la militancia del partido valencianista para explicar la decisión de concurrir a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, unos comicios "que nunca se deberían haber convocado", de la mano de Más Madrid, la marca creada por el exdirigente de Podemos Íñigo Errejón.

Micó y Baldoví responsabilizan de esta cita como "primer y principal responsable" al PSOE y a Pedro Sánchez, de quien dicen que "ha buscado todas las excusas que ha podido para no acordar un Gobierno de izquierdas, para no obedecer el mandato explícito de la ciudadanía en las urnas". No obstante, consideran que Unidas Podemos "tampoco ha demostrado suficiente actitud ni cintura política". Así, achacan la falta de Gobierno en Madrid a la "incapacidad de las principales fuerzas progresistas del Estado español para llegar a acuerdos de gobernabilidad", con una situación de bloqueo "injustificable que repercute directamente en el bienestar de la gente", al tiempo que critican duramente que la agenda política valenciana ha estado "absolutamente ausente" en las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos.

Para combatir el riesgo de una "abstención progresista" presentan una oferta electoral "que ponga la capacidad de escuchar, la negociación y el acuerdo como principios rectores de su actuación política". Compromís, sentencian, "debe ser capaz de visualizarse como parte de la solución al bloqueo político existente, siempre desde la garantía de trabajar por un Gobierno de izquierdas y la reivindicación de la agenda valenciana".

Tal y como recuerdan en el escrito, el resultado de las elecciones generales del pasado 28 de abril "no fue tan bueno como esperábamos para Compromís". Y lo justifican en el hecho de que la agenda estatal "dificultó nuestra visibilidad en el debate público". Recuerdan el voto dual que provocó que, el mismo día que consiguieron 443.000 votos en las autonómicas tan sólo lograron 173.000 en las generales -270.000 votos menos-, lo que "nos obliga a reflexionar sobre nuestra oferta electoral en un contexto estatal".

La respuesta "siempre es cooperar para sumar, cooperar con formaciones políticas no valencianas con las que compartimos una visión transformadora, feminista y ecologista, que defienden la diversidad y plurinacionalidad del Estado" y que asuman "como propias las reivindicaciones sociales y territoriales" valencianas, sentencian.

Por todo ello, solicitan el apoyo de la militancia para construir una alianza confederal entre los partidos de izquierdas de diversos territorios españoles, una alianza electoral que suponga "un polo de renovación y frescura" en la oferta política del 10N y que permita un grupo parlamentario propio compartido entre todas estas sensibilidades. "¿Estás de acuerdo en concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre en una plataforma electoral amplia y plural donde estén Compromís Madrid y otras fuerzas políticas similares de otros territorios del Estado?", concluye la carta de Micó y Baldoví.