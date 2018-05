La exconsellera María José Catalá defiende que Ciegsa estaba controlada y los pagos fueron correctos

La exconsellera de Educación María José Catalá ha asegurado este lunes que Ciegsa tenía todos los controles contables y financieros a los que está obligada por ley y, durante su etapa al frente de este departamento y en la presidencia de la empresa pública, se hicieron correctamente los pagos por el mecanismo del plan a proveedores.

Catalá, que ha comparecido ante la comisión de investigación de la empresa Ciegsa de las Corts Valencianes, ha reconocido que, al tiempo que existían controles de las actividades de la sociedad, había “una realidad” que no puede “negar” y es que el único cliente de Ciegsa “no hacía el ingreso correspondiente”, en referencia a la Generalitat, si bien en un momento determinado asumió toda la deuda de la empresa.

La también diputada popular ha relatado las decisiones que se tomaron en su etapa como consellera para liquidar y extinguir la sociedad, dentro de un plan de reestructuración del sector público de la Generalitat, un periodo de tres años y medio (de 2012 a 2015) en el que “se reequilibró” la situación patrimonial de Ciegsa, aunque cuestiones administrativas impidieron que se extinguiera en la fecha prevista, que era 2015.

Además, ante la imposibilidad de disponer de recursos para afrontar los vencimientos de los pagarés, recurrieron al plan de pago de proveedores del Gobierno, por el cual trasladaban todas las facturas a la Conselleria de Hacienda y a la Intervención General para que las incorporara a ese mecanismo, su pago fue autorizado y se incorporó a la plataforma del Estado, que es “rigurosa en el examen”.

Críticas a Vicent Marzà

Catalá ha acusado al conseller de Educación, Vicent Marzà, de “haber hecho el ridículo” en sus normativas “tumbadas por los tribunales” y de “haber mentido” en relación a los mil millones de sobrecostes de Ciegsa, “dos cosas -ha dicho- que un conseller no se puede permitir”.

Cuando asumió la presidencia de Ciegsa por su condición de consellera, el Consell aprobó dos decretos, uno de 2011 de medidas urgentes del sector público por el que las empresas debían presentar planes de saneamiento y otro de 2012 racionalización del sector público.

El Consejo de Administración de la empresa constructora de colegios acordó la asunción de la totalidad de la deuda por parte de la Generalitat y la liquidación y extinción de la empresa.

Catalá ha explicado que al gobierno del PP “no le dio tiempo al cierre”, pero sí reequilibró la situación patrimonial de la empresa, que era lo más importante, pero las cuestiones administrativas impidieron que se extinguiera en fecha.

Según ha expuesto en su comparecencia en la comisión, los actuales dirigentes de la Conselleria han prolongado la extinción de Ciegsa a 2020 para que “siga gestionando barracones” y ha destinado 4,4 millones a alquiler de este tipo de instalaciones.

“Si Marzà mantiene la relación jurídica entre Ciegsa y la Conselleria de Educación, y no solo eso sino que prorroga la actividad hasta 2020 y destina dinero a esa sociedad para nuevos barracones, los que deberían hacérselo mirar son ustedes”, les ha dicho.

“Yo dejé la sociedad con todas las cuestiones oportunas para proceder a su liquidación y extinción en cuanto se resolvieran todas las contrataciones y las relaciones de las aulas prefabricadas”, ha indicado en respuesta a la diputada de Compromís Belén Bachero.

Sobre la diputada del PP Beatriz Gascó, que era “una trabajadora zombi” de Ciegsa, según Bachero, ha señalado que ya era directora general cuando llegó Catalá a la Conselleria y ha defendido su “gran profesionalidad” y su preparación, motivo por el cual le dio mayores responsabilidades.

Catalá, que ha afirmado que desde 2014 no se licitó ninguna actuación para no comprometer el cierre de la empresa, ha concluido su intervención asegurando que no ha sido conocedora de “ninguna financiación que tuviera que ver con ningún partido político y -de haber sido así- no lo hubiera consentido”.