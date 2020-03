Un elogio inesperado: Bonig alaba la gestión de la crisis del conseller Vicent Marzà, "cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo"

La líder del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, quien ha criticado la "improvisación" del Gobierno central en la crisis del coronavirus, ha calificado en declaraciones a 'Les notícies del matí' de À Punt como positivo el hecho de tener al menos una comunicación semanal por videoconferencia con el president de la Generalitat, Ximo Puig, por la crisis del coronavirus: "Nos gustaría un poco más de comunicación".

Una comunicación, ha asegurado la presidenta de los populares valencianos, que sí que se tiene con otros miembros del Consell: "Entendemos que esté desbordada la consellera de Sanidad, pero nos informa de los datos y cualquier consulta que le realizamos la responde". También ha tenido palabras de elogio para el conseller de Educación, Vicent Marzà, uno de los miembros del Gobierno valenciano más criticados por los populares: "Hemos tenido discrepancias importantísimas y hemos llevado su gestión a los tribunales, pero en estos momentos debo reconocer que es el que más relación directa tiene, a través de su gabinete, con nuestra portavoz de educación. La mantiene informada en todo momento con un hilo directo, y no así los otros". "Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo".

"Yo entiendo que estén desbordados, pero el señor Puig ha demostrado falta de equipo", ha dicho Bonig, quien ha mostrado su apoyo al president Ximo Puig en su reclamación de una mejor financiación y liquidez -por medio de mecanismos como el FLA- para poder hacer frente a la COVID-19 de una forma más eficaz.

No obstante, le ha pedido que pida también los anticipos a cuenta, la liquidación del sistema de financiación, y los 281 millones de euros del IVA de diciembre de 2017: "Necesitamos este dinero de forma fundamental". "Ahora bien, esto no significa que no haya una parte de responsabilidad, desde la lealtad, de la Generalitat Valenciana. El señor Puig maneja un presupuesto de 23.000 millones de euros, y sacrificios tenemos que hacer absolutamente todos", ha dicho la líder del PPCV: "Pedir a Europa está muy bien, pedir al Gobierno de España también, pero la Generalitat también tendrá que tomar decisiones importantes, complicadas y difíciles porque no se pueden pedir sacrificios a la gente sin que tú seas el primero en adoptar también medidas".