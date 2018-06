Todos los partidos valencianos dan la bienvenida a À Punt, excepto el PP que le da la espalda

La recuperación de las emisiones de la televisión autonómica valenciana ha sido recibida positivamente por la gran mayoría de los partidos valencianos; entre las bienvenidas a À Punt las más eufóricas las de los partidos del gobierno, PSPV y Compromís, también positiva la de Podem, y más reservas en Ciudadanos. El PP ha vuelto a desmarcarse optando por una combinación de vacío y crítica.

Los socialistas, con el president Ximo Puig a la cabeza, han realizado diversos comentarios en las redes sociales. Entre ellos han habido los tuits de la cuenta atrás de la puesta en marcha del canal y de felicitaciones. Puig ha realizado diversos comentarios en la red social antes y después de la puesta en marcha de À Punt que ha vivido en Morella, el president recordaba que este inicio de emisiones es el cumplimiento de una promesa electoral y concluía el día afirmando que "Acaba un dia tremendamente especial para todos los valencianos y valencianas. 5 años después de una decisión inexplicable por parte del PP, hoy nuestra televisión ya está Àpunt (apunto). Hoy 10 de junio es un día que ya queda para siempre en la historia de nuestro autogobierno".

Acaba un dia tremendament especial per a tots els valencians i valencianes. 5 anys després d'una decisió inexplicable per part del PP, hui la nostra televisió ja està Àpunt. Hui 10 de juny és un dia que ja queda per a sempre en la història del nostre autogovern @apunt_media pic.twitter.com/BUv3w7EMQz