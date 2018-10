"No haber resuelto el problema de la migración ha creado alarma social"

El debate entre el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sirvió para dejar claro que la Unión Europea quiere seguir unida. Los mandatarios han participado esta semana en numerosos encuentros con representantes de las regiones europeas que reivindican un papel más activo frente a lo que consideran como un abandono por parte de la institución con sede en Bruselas. Las regiones reclaman soluciones a los problemas de conectividad con los corredores europeos -que afectan a España y al Oeste de Francia- y a la crisis migratoria y humanitaria, que los populismos cercanos a la extrema derecha utilizan en sus discursos xenófobos como cabeza de turco.

Con el fantasma del populismo tomando presencia en la mayoría de países occidentales, ambos representantes coinciden en que la UE debe retornar a la política para ofrecer soluciones a los problemas de la población. Mientras la extrema derecha sigue trabajando en su alianza europea, con Matteo Salvini y Marine Le Pen a través de Freedom Front que apela a una supuesta libertad frente al "bunker" de Bruselas, los europeístas piden una unión sólida. ""Es imposible competir sin un paraguas europeo con países como China o Estados Unidos", argumentó el italiano. "Debemos acortar la distancia entre las instituciones y los ciudadanos, promover el diálogo. Si queremos reformar Europa, las reformas deben ser a favor de la política. Si esta pierde su poder, gana la burocracia", dijo Tajani en su discurso."Si la política no protege al ciudadano este deja de creer en la política", añadió.

Lambertz, representante de las regiones, pidió más financiación y una mayor participación en la toma de decisiones de la UE para las y ciudades, subrayando que "debilitar nuestras ciudades y regiones es debilitar nuestra Unión. Esto no debe ser parte de nuestro plan para el futuro". Los dictámenes de este organismo no son vinculantes, pero influyen en las votaciones de la Eurocámara. El belga, durante sus intervenciones, pidió al Parlamento que apruebe lo más pronto posible y antes de las elecciones europeas los presupuestos y que evite el recorte en fondos de cohesión."El sentido común nos dice que, si estamos hablando de cohesión, de la Política Agrícola Común o de cualquier otra política, especialmente con un presupuesto europeo que ya es inadecuado, no podemos hacer más con menos", señaló sobre el presupuesto. Tajani recogió el testigo, apuntando a un impuesto a los gigantes tecnológicos y a los especuladores financieros. "Podemos conseguir financiación sin tocar el bolsillo de los ciudadanos", dijo.

Uno de los problemas a los que hicieron referencia los dirigentes es el de las migraciones. "Del problema de la inmigración nos hemos dado cuenta muy tarde. Hemos dejado solos a muchos países, no solo a los del sur", asumió el político italiano. "No haber resuelto el problema de la migración ha creado alarma social" señaló el presidente del Parlamento Europeo, pidiendo responsabilidad a los medios de comunicación en el tratamiento informativo. Consideró además que con la crisis económica a la que los expertos apuntan el pensamiento xenófobo puede aumentar.

Durante las intervenciones de las regiones, España, frontera sur de Europa con África, reclamó soluciones al problema migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos. El president Ximo Puig recordó los miles de muertos en el Mediterráneo y emplazó al resto de regiones de las dos orillas del mar a una cumbre en Valencia para trabajar con agentes económicos y sociales.

Los representantes de la Región de Murcia y de Euskadi instaron a asumir el reto desde la "corresponsabilidad" entre los diferentes gobiernos comunitarios y plantearon modelos de reparto y asilo de las personas migrantes. Además, desde la Federación de Municipios y Provincias destacaron que el poder local está mostrando con propuestas concretas “la línea a seguir” en materias contra la migración. “Hay que trabajar con quienes llegan a Europa sin olvidar combatir las causas que les hacen huir y a quienes se lucran ilegalmente con su sufrimiento”, consideró Antonio Román, miembro de la directiva. Todos los representantes coincidieron en que, moralmente, la situación es insostenible. El pleno del Comité de las Regiones acordó crear un Fondo de Asilo y Migración y potenciar las políticas de cooperación.