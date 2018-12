La derecha valenciana se felicita de los resultados de Andalucía mientras la izquierda se queda paralizada y callada

Los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo han tenido reflejo en la Comunitat Valenciana con una cara de luz y otra de sombra. En un momento en que las encuestas daban una más que posible reedición del pacto del Botànic (con más o menos matices y cambio de proporciones de fuerzas), el reparto de votos en el parlamento de Alndalucía han dejado en shock a muchos políticos valencianos.

La luz reflejada en la Comunitat Valenciana ha sido en la derecha, ya que, olvidando el mantra de dejar gobernar al partido más votado que solían defender, ya se respira aire de cambio con un tripartito de derechas PP, Ciudadanos y Vox

En el PPCV la presidenta Isabel Bonig ha dado la enhorabuena a Juan Manuel Moreno pese a perder siete escaños ya que se hace lectura de la mayoría absoluta que pueden alcanzar las derechas de PP, Ciudadanos y Vox. Pero Bonig también ha querido hacer mención del presidente del PP Pablo Casado afirmando que "nos habéis hecho soñar a todos juntos. Hoy muchos andaluces en la Comunitat miran a su tierra con más ilusión. Gracias por hacerlo posible.

Desde Ciudadanos repiten los mensajes victoriosos de la formación en Andalucía, y también a nivel estatal. Sin dejar de posicionarse como presidenciables a la Junta se destaca tanto el cambio de ciclo como la necesidad de reflejo en elecciones estatales y de elecciones valencianas -aunque solo sean unos meses- como ha vuelto a reiterar la portavoz en las Corts, Mari Carmen Sánchez, en una entrevista en À Punt.

Desde Vox València se ha sacado pecho. La fuerza con la que han irrumpido en el parlamento andaluz ha tenido su alegría en la formación ultraderechista en València, con vídeos compartiendo la fiesta electoral, en un día en el que también se alegraban de acoger entre sus filas al torero valenciano Vicente Barrera.

Silencio en la izquierda

El lado escuro ha sido para la izquierda valenciana. Una oscuridad que se ha mostrado con un silencio predominante, exceptuando alguna voz crítica esporádica. Ninguna reacción oficial del President del consell Ximo Puig desde el PSPV, ni de la vicepresidenta Mónica Oltra desde Compromís. Ni de otros primeros espadas como Joan Baldoví.

Entre los que sí han hablado han estado el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, quien se limitaba a señalar con un lacónico "Así va todo..." la felicitación de la ultraderechista francesa Marine Le Pen a Vox.

Desde Compromís de los pocos que hablaron fue el tabién portavoz en el parlamento autonómico, Fran Ferri, quien, sin hacer mención del proceso electoral andaluz ni hacer mención tampoco a ninguna formación, si lanzaba un mensaje velado a la ultraderecha y por tanto a Vox afirmando "ni un minuto de lamentaciones. Saldremos a plantar cara al odio y el fascismo".

Ni un minut de lamentacions. Eixirem a plantar cara a l'odi i el feixisme. Ens deixarem la pell per a defensar tot el que hem aconseguit i per tot el que queda per fer. A seguir millorant la vida de la gent. En @compromis ho tenim clar. 💪🏳️‍🌈