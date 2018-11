En 2017 se presentaron más de 6.000 denuncias por violencia contra menores valencianos

La Comunitat Valenciana registró 6.097 de las 38.433 denuncias por delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes en 2017 en toda España, lo que supone cerca de un 16% del total, casi uno de cada seis casos, según los datos del Ministerio del Interior.

La ONG Save the Children ha señalado que "quiere poner el foco en uno de los colectivos más vulnerables, el de los niñas y niñas que sufren violencia", con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia que se celebra este martes.

Asimismo, han indicado que en lo que va de año, en España han muerto veinte niños y niñas a causa de la violencia, de los cuales cuatro fueron en la Comunitat.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha asegurado que "la violencia contra la infancia es una realidad en muchos casos invisibilizada, y no podremos acabar con ella hasta que no contemos con las herramientas necesarias para ello".

"Los niños y niñas tienen unos derechos que les son propios -ha continuado-, no son un apéndice de la familia y no son un elemento más de la escuela, por lo que merecen una ley integral específica que los proteja en su condición de niños, que les defienda de las agresiones, de ser abusados sexualmente y, en definitiva, de todo tipo de violencia que se ejerza contra ellos".

Otro de los ejemplos que la ONG ha apuntado es el abuso sexual infantil, sobre el que han destacado que de los 4.211 casos denunciados en España, 681 tuvieron lugar en territorio valenciano, donde un 80 % de los juicios acaba sin sentencia, sobreseídos por falta de pruebas.

"Como sociedad tenemos la obligación de proteger a los niños y niñas frente a la violencia, de prevenir para que nunca ocurra y de darles el mejor trato si llega a ocurrir", ya que una sociedad que "no es capaz" de hacerlo, para Hernández, "no atiende al presente de los niños y que no es capaz de garantizar su futuro".

Para visibilizar esta violencia, Save the Children ha reproducido frente al Congreso un dibujo a tamaño real realizado un niño que fue víctima de abusos sexuales por parte de su padre y de su entorno durante varios años, en el que reflejó su habitación "como una pesadilla llena de monstruos, cadáveres, fuego, fantasmas y piojos".

Save the Children ha reclamado, en el Día Universal de los Derechos de la Infancia, medidas para que los menores sean protegidos frente a la violencia, y ha instado al Gobierno y a todos los grupos políticos a comprometerse con la aprobación de manera urgente de una ley que proteja a la infancia frente a la violencia en España.