La presidencia de las Corts, en el aire a tres días de la constitución de la cámara

Si a estas alturas hay algo claro en las Corts valencianas es que hay pocas cosas claras. Este lunes se ha reunido por última vez la Junta de Portavoces del Parlamento Valenciano para debatir una propuesta del PP que ha sido retirada y para conocer la propuesta de los servicios jurídicos de ubicación de los diputados en función de su partido.

Se esperaba que del encuentro entre los cinco grupos con representación parlamentaria de esta legislatura -Vox entrará oficialmente el jueves, cuando sus diputados tomen posesión- saliera algún avance en las negociaciones de la Mesa, el órgano que controla el funcionamiento del Parlamento autonómico y que debe constituirse este jueves.

De la actitud de los grupos que constituirán el Botànic II se desprende que las negociaciones seguirán la misma vía del Botànic I: una Mesa provisional hasta que se decida el reparto de poder en el Ejecutivo autonómico. Y en los principales ayuntamientos y en las diputaciones, pendientes de la cita electoral del 26 de mayo. Aunque los portavoces descartan en público que quieran una presidencia de las Corts provisional, algunos sí reconocen que las negociaciones no avanzan y van abocados a ese destino. La figura de Enric Morera al frente parecía incuestionable, aunque durante las negociaciones todo se verá. Además, este año se aplicará la reforma del reglamento, que obliga a que la mesa responda a una composición paritaria en formato 'cremallera', por lo que el género de quien ostente la presidencia determinará los puestos siguientes.

El hasta ahora portavoz de Podemos, Antonio Estañ -quien no repetirá como diputado en la legislatura que comienza el jueves- cree que no se han dado pasos para establecer una Mesa definitiva, aunque sería "lo deseable". Las Corts, considera el síndic "son una herramienta para que el Consell funcione mejor" y un "contrapeso" a la acción ejecutiva. Los morados han recordado que en la anterior legislatura ya se dio una composición provisional hasta negociarse el Botànic en conjunto.

Por parte de Compromís, su portavoz, Fran Ferri, cree que la de los repartos de poder no es una decisión tan urgente: "A la gente la Mesa la importa bien poco; le importa lo que sale de Les Corts, no la composición", expresaba el dirigente valencianista, que considera que aún hay tiempo para decidir sobre la presidencia y las vicepresidencias parlamentarias. "Cuatro días es todo un mundo, pueden pasar muchas cosas" y "no es tiempo de ir con prisas", opina, por lo que aboga por actuar "con paciencia para pactar muy bien los próximos cuatro años". Y ha zanjado: "El jueves habrá Mesa sí o sí".

Por su parte, los socialistas mantienen su argumento "simplón", como bromea el síndic Manolo Mata: como son primera fuerza, deben tener la primera autoridad autonómica, así que Compromís, segunda fuerza, debe tener la segunda autoridad. Estamos de meros espectadores, con una posición tranquila e intrigada", ha aseverado, y ha asegurado que apoyarán la propuesta de la coalición si la reciben "hasta las 10.29 del jueves". De lo contrario, propondrán "una candidatura de presidente o presidenta del PSPV, pero sabiendo que corresponde a Compromís".

En lo que sí están de acuerdo es que el Botànic debería tener la mayoría en la Mesa de les Corts al ser la agrupación más numerosa en escaños y votos. "No puede ser que el parlamento tenga una mayoría progresista y la Mesa una de derechas·, ha zanjado el síndic de Compromís.

Los escaños provisionales

Propuesta de reparto de grupos parlamentarios. De izquierda a derecha: PSPV, Compromís, Podemos, Vox, Ciudadanos y PP

Los grupos parlamentarios han oído la sugerencia de los servicios jurídicos para ordenar la votación que constituirá les Corts el próximo jueves. Una de las incógnitas es dónde se ubicarán los diputados de extrema derecha de Vox, que, de momento, estarán sentados en el centro, según esta propuesta.