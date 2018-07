El presidente de la Interagrupación de Fallas denuncia amenazas y destrozos en su vehículo

"En una semana regalito, jajaja... facha, hijo de puta vigila tu alrededor". Así reza la nota que se encontró el pasado lunes en el parabrisas del coche, aparcado junto a su casa, Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación de Fallas de València.

Según ha explicado Hernández a eldiario.es, "nada más ver la nota me dirigí a la Policía Local y a la Guardia Civil a poner una denuncia por amenazas".

La nota amenazante recibida por Jesús Hernández

Pero la cosa no ha quedado ahí: "este jueves por la mañana cuando he ido a coger el coche me lo he encontrado con varios destrozos, por lo que he vuelto a Guardia Civil a poner otra denuncia".

El dirigente fallero ha afirmado que también ha puesto en conocimiento de la Benemérita los insultos que viene recibiendo por las diferentes redes sociales "de gente que ni conozco".

Hernández ha asegurado que está tranquilo ya que "tampoco se puede hacer mucho más, aparte de poner las denuncias" y ha considerado que no ha hecho "nada para merecer estos ataques".

Sobre la procedencia de los mismos, ha comentado que quiere pensar que ha sido "algún desequilibrado".

El retrovisor del vehículo de Hérnadez destrozado

En una nota hecha pública este jueves, el propio Hernández afirma que ha vivido confrontaciones con el Concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset porque tienen "diferentes formas de ver las cosas, pero hemos llegado a muchos acuerdos, y el respeto siempre ha estado y está presente; nunca le faltaré el respeto a quien ejerce y me representa en cualquier ámbito de la vida".

De hecho, el edil de Cultura Festiva ha condenado públicamente este jueves las amenazas recibidas por Hernández.

He vist de prop massa sovint amenaces i agressions fisiques i verbals de gentola per "idees". Com a demòcrata, valencianista i d'esquerres mai entendré cap acció violenta. Hui cal enviar tota la solidaritat al president de la @InterFallasVlc i el rebuig a l'atac patit — Pere Fuset (@perefuset) 12 de julio de 2018

En los últimos meses el presidente de la Interagrupación se ha visto envuelto en varias polémicas, por ejemplo, a cuenta de una carta en la que presionaban a la Fallera Mayor, Rocío Gil, para que no participara en la 'dansà de la Verge', (hecho por el que Fuset le calificó de "puto mafioso", si bien el edil se disculpó después) o por su oposición frontal a la encuesta fallera.

Sin embargo, la más destacada se produjo tras su presencia el pasado 9 d'Octubre en la contramanifestación en la que grupos de extrema derecha insultaron y agredieron a los integrantes de la manifestación independentista convocada por la CUP y Arran.

Tras estos hechos, puso su cargo a disposición de los presidentes de las distintas agrupaciones que conforman la Interagrupación, obteniendo el respaldo mayoritario de todos ellos.