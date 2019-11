El presidente del consejo de À Punt, sobre la ley de creación: "Es necesario modificar el modelo"

El presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació reitera la necesidad de cambiar la ley de la televisión pública y su modelo de gestión. En una comparecencia en las Corts Valencianes sobre los datos de publicidad, Enrique Soriano ha insistido en la reforma legislativa que permita unificar la Corporación y la Sociedad responsables de los medios de comunicación públicos valencianos.

El presidente de la Corporación ha señalado a los medios de comunicación que "esta cámara diseñó un modelo y la práctica nos ha permitido conocer que es necesario modificarlo y renovarlo en alguna medida. Es una responsabilidad que corresponde a la cámara, no al Consell Rector ni a la Corporación, que aprecian unas cuestiones que deben ser mejoradas".

Soriano ha sido interpelado por el diputado de Ciudadanos sobre su continuidad en la empresa pública a raíz de la publicación de su intención de no agotar el mandato. Al respecto, ha indicado que permanecerá al frente "mientras sea necesario", aunque considera que sus deberes están más que cumplidos. "Creo que he cumplido las funciones para las que se me nombró y estos orgulloso. Los cambios son algo que se desarrolla con normalidad y no es necesario darle demasiadas vueltas", ha considerado.

Poco más tarde, en respuesta a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, ha valorado que "lo esencial" es que À Punt ha alcanzado el objetivo con el que arrancó en junio de 2018, reconociendo que ha sido "un proceso mucho más complejo" de lo que esperaban los consejeros y los dirigentes. También ha indicado que mantiene "conversaciones periódicas" con el Consell Rector y con Presidencia de la Generalitat, donde habla de "la necesidad de consolidar los medios de comunicación", sin confirmar si ha trasladado la petición al 'president', Ximo Puig.

Discrepancias con la Sindicatura sobre publicidad

La intervención de Soriano se ha centrado en defender que la Corporación cumple la ley y no se dan los supuestos para que cese el consejo. La Sindicatura afea en su informe que se incumpla la previsión de ingresos en publicidad y considera que se dan las condiciones para el cese.

El responsable ha jusitificado los datos por las singularidades del mercado y la ausencia de medios públicos valencianos en cinco años, "un importante obstáculo para que los anunciantes tuvieran conocimiento". A esto ha sumado la transformación del mercado publicitario desde la extinta RTVV y el proceso "complejo" de compra de contenidos, contratación de personal y renovación de instalaciones.

Otros motivos que ha expuesto son que las campañas institucionales de interés público son contabilizadas como publicidad, algo que no tuvieron previsto al inicio, y sobre todo que la medición de audiencias por parte de Kantar Media se inició cuatro meses después, en octubre de 2018, y que À Punt no recibía hasta el pasado mes de mayo publicidad a través de Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).

En la misma línea, el presidente de la CVMC ha hecho énfasis en la vocación de servicio público de À Punt y su "regulación estricta", con límites a la publicidad en horario infantil y prohibición tanto de publicidad de juegos de azar como de patrocinios, entrevistas patrocinadas o espacios como la 'teletienda'.