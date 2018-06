La rajola es reactiva a València: augmenten els preus i les construccions

Les grues tornen a albirar-se sobre els edificis de València i el tràfec de camions d’obra comença a deixar-se veure per diferents de zones de la ciutat.

Dos símptomes clars que el sector de la rajola torna a reactivar-se després d’anys de paràlisis com a conseqüència de la punxada de la bambolla immobiliària.

Les dades confirmen, de fet, aquests símptomes. Els preus dels habitatges, tant nous com de segona mà, comencen a remuntar i l’Ajuntament cada vegada té més llicencies damunt la taula per a reactivar plans urbanístics paralitzats durant anys.

En el primer dels aspectes, fonts de la Societat de Taxació han informat que el preu de l’habitatge nou es va situar al desembre del 2017 en 1.738 euros, un 7,2% més que al desembre del 2014, quan es va registrar el mínim després de la crisi.

En el cas de l’habitatge de segona mà, segons el portal immobiliari Fotocasa, el preu del metre quadrat ha augmentat un 11,8% des que va tocar fons per la crisi al desembre del 2015 fins al gener d’enguany, quan es va situar en 1.740 euros.

A més, com ja va informar eldiario.es, en el cas dels lloguers la ciutat ha registrat un increment del 39,% des que va arribar al mínim històric, al maig del 2014, fins als 7,77 euros per metre quadrat registrats en el primer trimestre d’enguany.

D’altra banda, fonts de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament han informat que l’any passat van rebre 84 sol·licituds de llicències (57 el 2016) per a la construcció de 2.483 habitatges, un 88% més que el 2016. En el que va d’any, han rebut 48 sol·licituds de llicències d’obra per a la construcció d’habitatge nou.

Pel que fa a les llicències ja concedides per a construir, l’any passat en van ser 47 les atorgades, mentre que en el que va d’any ja se n’han concedit 31 més, per la qual cosa la tendència és que se superen les de l’exercici passat.

Aquestes fonts han comentat que la major part d’aquests habitatges que estan ja en obres en fase d’inici, la majoria estan en les zones d’expansió dels afores de la ciutat, en concret, a Patraix, Malilla i Benicalap.

Cap a una segona bambolla?

Els indicadors en el mercat de la rajola preocupen en l’Ajuntament de València fins al punt que tenen por que es torne a generar una altra bambolla immobiliària.

La regidora d’Habitatge, María Oliver, ha explicat que l’evolució en els preus de venda va en paral·lel al dels lloguers, pel gran auge que hi ha hagut en els últims anys, en part per la irrupció dels apartaments turístics, cosa que ha derivat en un encariment exagerat d’aquests.

En aquest sentit, ha comentat que “mentre els pisos apugen de manera molt ràpida, entre un 7 i un 1% en els últims anys, els salaris han apujat tan sols un 1,5%”.

Això és un problema enorme, perquè "actualment a València el 25% de la població no pot accedir ni a una hipoteca ni a un lloguer", ha explicat.

Encara que, precisament, l’Ajuntament acaba d’aprovar una línia d’ajudes per a lloguers de fins 240 euros, la mesura no és prou per a pal·liar el problema.

En aquest sentit, per a Oliver el gran problema de València és la gran quantitat d’habitatges buits que hi ha: "La ciutat té 50.000 pisos sense ús i l’aposta és tractar d’incentivar que vagen eixint al marcat en lloguer".

Malgrat tot, ha criticat que des del Govern encara tenen la visió que cal generar més sòl, tot i que, per sort, a València ja no es podrà créixer a costa de l’horta protegida.

Com a mesures alternatives per a tractar de protegir el mercat de l’habitatge, la regidora ha explicat que s’ha proposat a escala estatal "la possibilitat de crear zones de mercat en tensió, en què, quan es detecten augments de preu elevats, se’n fa la mitjana i no es deixa que s’encarisca més d’un percentatge".

Segons Oliver, "aquesta mesura ja funciona amb èxit en ciutats com Berlín i ací ho hauria d’aprovar el Govern, per al desenvolupament autonòmic posterior".

A més, ha explicat que s’està sol·licitant que "els contractes de lloguer siguen de cinc anys prorrogables a cinc més (ara són de tres anys més un d’addicional) i que els inquilins tinguen opció preferencial a l’hora d’una possible venda de l’immoble".