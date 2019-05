À Punt reduce la actualidad, aumenta la programación infantil y estrena cinco producciones de cara al verano

Tras varios días de incertidumbre, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación ha hecho pública su oferta de programación para el verano. À Punt recortará los contenidos de actualidad de cara al verano, ampliará la programación infantil, la cultural y estrenará cinco producciones durante el próximo mes.

El Consell Rector de la corporación ha aprobado este jueves la propuesta estival en la que el magazín de la mañana presentado por Clara Castelló desaparece y el de la tarde recortará su contenido. El programa informativo matinal, Les Notícies del Matí, de producción propia, también dejará de emitir a partir del próximo lunes. No obstante, desde radiotelevisión pública valenciana garantizan la cobertura informativa -están obligados a ello como servicio público- y explican que habrá programación especial para episodios como la investidura del president de la Generalitat, Ximo Puig. La cadena pública prevé alterar su programación en otras citas como la composición de grandes ayuntamientos o de las diputaciones provinciales y señalan que las citas electorales han arrojado buenos resultados de audiencia.

La dirección quita hierro a las críticas de las productoras, que no saben si renovarán sus contratos una vez pasado el verano, y argumentan que se trata de una parrilla de verano como sucede en el resto de medios de comunicación.

La televisión mantendrá programas como Valencians pel mon, Trau la llengua y Cartes en joc, así como los espacios vespertinos l'Alquería Blanca o Assumptes Interns. Entre los estrenos, la Corporación destaca Cantant al cotxe, un concurso diario conducido por Carme Juan donde los concursantes recorrerán la Comunidad Valenciana en coche mientras van pasando varias pruebas vinculadas en el mundo de la música. Otro programa que llega a la parrilla durante el verano será Favorits, una coproducción de À Punt, IB3 y TV3 sobre las nuevas tecnologías e internet y Terres de cinema, un recorrido por 13 municipios en los que se hayan rodado películas.

La radio recorta 18 programas

La radio pública estrenará un programa, incluirá una segunda temporada de una producción que se inició en 2018 y deja en el limbo 18 producciones durante varios meses. Mantendrá el magazín Al Ras, presentado por Jéssica Crespo, uno de los más relevantes de su parrilla, aunque no se ha detallado si la duración sufrirá alteraciones. El resto de producciones no diarias se suspenden y las productoras no saben si renovarán en septiembre.

La radio estrena 'Gabinet de curiositats' y la segunda temporada de Col·lecció de vinils, un programa musical, aunque el protagonismo seguirá siendo para el espacio de Amàlia Garrigós, que se transforma en Territori d'estiu. Para compensar la pérdida de espacios, el informativo matinal radiofónico se hará más extenso y, como en la televisión, se prepararán coberturas especiales para los acontecimientos políticos y las formaciones de gobiernos.